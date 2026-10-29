Ancelotti se niega a mirar al Betis: anuncia una revolución en Brasil pero vuelve a ignorar a Natan y Antony

La pentacampeona del mundo jugará amistosos ante Japón y Singapur en el parón de noviembre con un renovadísimo plantel en el que siguen sin encontrar cabida el central y el extremo del conjunto verdiblanco

El central Natan de Souza y el extremo Antony dos Santos podrán jugar el partido de Copa del Rey que el Real Betis debía haber disputado este pasado miércoles ante el CDA Navalcarnero y que ha sido pospuesto al jueves 12 de noviembre debido a la suspensión múltiple de encuentros después del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Ésa es la única noticia que depara en clave bética la revolucionaria convocatoria de Carlo Ancelotti para la selección de Brasil, con muchas novedades pero de nuevo sin sitio para el '4' ni el '7' verdiblancos.

La selección brasileña jugará dos partidos amistosos en la segunda 'Ventana FIFA' de la temporada: contra Japón, el miércoles 11 de noviembre, y frente a Singapur, el sábado 14-N. Los dos encuentros de la pentacampeona del mundo se disputarán en el Estadio Nacional de Singapur. "Estamos proyectando una selección para el futuro", ha explicado en rueda de prensa 'Carletto'.

Da la sensación de no contar en absoluto con Natan y Antony para ese relevo generacional que ha empezado a esbozar con una lista en la que han entrado hasta 15 futbolistas menores de 23 años procedentes de todos los clubes de la Serie A menos Flamengo y Palmeiras, que han sido exonerados al estar en plena lucha por ganar el 'Brasileirao'.

Natan sigue sin la oportunidad soñada

"Por supuesto que tengo el sueño de ir a la selección", explicaba Natan de Souza esta misma semana en una entrevista al portal SportyNet. "Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Siempre hay nervios. No veo mucho la televisión ni estoy demasiado pendiente de los comentarios pero, cuando llega una convocatoria, siempre siento mariposas en el estómago y pienso 'Quién sabe, quizá algún día llegue mi oportunidad'".

"Tengo fe en que algún día sucederá", añadía al ser preguntado por lo extraño que resulta que jamás haya sido citado a pesar de su salto al SSC Napoli siendo muy joven y, sobre todo, después de ver su gran rendimiento con el Real Betis tanto en LaLiga EA Sports, como en la Conference 24/25, en la Europa League 25/26 y ahora también en la Champions 26/27.

Antony suma 43 meses sin jugar con Brasil

Por su parte, Antony dos Santos (26 años) sí sabe lo que es ser convocado por Ancelotti. De hecho, el extremo paulista entró en la primera lista del experimentado entrenador italiano, allá por el mes de junio de 2025; pero se quedó sin minutos en los dos encuentros (ante Ecuador y Paraguay). Desde entonces, ya no ha vuelto a repetir en una citación de Brasil.

Ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y mundialista en el torneo de Qatar 2022, Antony no se enfunda la 'canarinha' desde el 25 de marzo de 2023, en un amistoso contra Marruecos. A diferencia de lo que ocurre con su compañero Natan, el atacante no está teniendo un buen inicio de curso: es uno de los que más disparan a portería y aún no ha sido capaz de estrenar su casillero anotador en esta 26/27.

La convocatoria de Brasil para el parón de noviembre

El seleccionador de Brasil explicó que Vinícius Junior (Real Madrid) y Raphinha Dias (FC Barcelona), así como los defensas Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal FC) y Douglas Santos (Zenit SP) y el centrocampista Bruno Guimarães (Arsenal) son los únicos seis futbolistas que disputaron el Mundial y que repiten en esta citación. Carlo Ancelotti considera que ellos conforman "la espina dorsal del equipo para los próximos cuatro años".

"Creo que durante este periodo hasta 2027 debemos trabajar para encontrar un rumbo. Luego, en los primeros amistosos de 2028, con las eliminatorias para el Mundial y la Copa América, consolidaremos aún más al equipo. Pero debemos aprovechar 2027 para llevar a cabo esta renovación", ha explicado el extécnico madridista, quien ha definido a algunos de los rivales directos del bético Natan (25 años): "Jonathan Jesus es un defensor muy fuerte, rápido e inteligente; Alisson Santana tiene mucha calidad; André Luiz y Marlon Gomes tienen características diferentes. Es importante conocerles para ver si pueden ser importantes para la 'seleçao'".