Marc Márquez golpea primero en Sepang y Jorge Martín da señales de alarma

El piloto de Ducati terminó primero en la práctica del GP de Malasia mientras que el de Aprilia apenas pudo completar tres vueltas por los problemas con su lesión de radio de su mano derecha

Marc Márquez y Jorge Martín han empezado desde este viernes una nueva batalla por el título de campeón del mundo de MotoGP. El GP de Malasia, que se disputa en Sepang, será testigo, o no, de un nuevo duelo por ser líder. Marc Márquez, después de su triunfo en el sprint de Phillip Island, salió del trazado australiano con 10 puntos de ventaja sobre un Jorge Martín que terminó lesionado. Precisamente esa lesión en el radio distal de su mano derecha ha mermado este viernes a Jorge Martín en la práctica oficial de este viernes. El piloto de Aprilia apenas pudo completar tres vueltas mientras que Marc Márquez se centró en lo suyo y terminó primero.

Jorge Martín no puede más en el GP de Malasia

Una vez más, el campeón del mundo de MotoGP de 2024 iba a tener que salir a la práctica oficial para probar su condición física, después de recibir el 'apto' de la Comisión Médica del campeonato, pero con una serie de cuatro vueltas consecutivas como la más larga durante la mañana. El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) fue el primer referente con un tiempo de 1:58.033, mientras que Jorge Martín ya había mejorado su registro de la mañana con un tiempo de 1:59.670, antes de sufrir un fuerte susto en la curva doce en la tercera vuelta, tras el cual decidió entrar en su taller.

Martín mantuvo una conversación en su taller, se quitó el casco para irse a la parte trasera del mismo, acompañado por el director médico Ángel Charte, y con los responsables de su equipo decidió no continuar con la práctica oficial para darse más descanso, lo que le obliga a pasar directamente por la primera clasificación, tras reconocer que no tenía fuerza suficiente en su brazo derecho.

Marc Márquez, al suelo pero con ritmo para ser el mejor

Marc Márquez intentó mejorar sus registros, pero en ese afán llegó el error en forma de caída en la curva quince, al perder adherencia el tren delantero de su moto y con algunos daños en la misma tuvo que regresar a su taller con las asistencias del circuito para continuar la sesión con la segunda moto. No tardó mucho Marc Márquez en regresar a la pista, aunque mejorar su vuelta rápida (1:58.585) se le resistía, como también al resto de pilotos, que vieron cómo sus registros permanecían inalterados durante buena parte de la práctica oficial.

En esa salida al trazado, el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) fue el primero en batir al italiano Fabio di Giannantonio al rodar en 1:57.913, pero por detrás Marc Márquez ya iba pulverizando esos parciales para parar el cronómetro en 1:57.000 para encaramarse claramente al primer puesto con nueve décimas de segundo de ventaja. Tras la estela de Márquez se colocó Pedro Acosta (KTM RC16), con Maverick Viñales (KTM RC16) tercero, superado instantes más tarde por otro piloto de KTM, el italiano Enea Bastianini.

Márquez junto a su Ducati tras la caída sufrida

Tras el nueve veces campeón del mundo, Alex Márquez, Ai Ogura, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Maverick Viñales, que por primera vez en la temporada entró directamente en la segunda clasificación, Franco Morbidelli y Joan Mir, que logra el mismo objetivo que Viñales en su reincorporación al campeonato.