Sin Jorge Martín, a Marc Márquez le basta con un segundo puesto para ser más líder del Mundial

El madrileño decidió retirarse del Gran Premio de Malasia de MotoGP, debido a las molestias por su fractura de radio, y dejó vía libre para el catalán, que amplía su ventaja al frente del Mundial pese a ser segundo, tras Pedro Acosta, en la carrera al 'sprint'

La noticia saltaba unas horas antes. Jorge Martín decidió retirarse del Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputa en el circuito de Sepang como consecuencia de las molestias que le ocasiona su fractura de radio del brazo derecho, dejando de ese modo vía libre a Marc Márquez. El piloto de Aprilia, segundo en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, se probó en la segunda tanda de entrenamientos libres, pero tras la misma, decidió, junto a los responsables de su equipo, retirarse de la carrera malasia.

Finalmente, el también español Pedro Acosta (KTM) logró la victoria en la carrera 'sprint', mientras que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que entró segundo, es más líder del Mundial. Ahora, el de Cervera suma 374 puntos, 19 más que Jorge Martín (355) y 52 puntos sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que fue tercero en la carrera y lo es también en el campeonato con 322 puntos.

Minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de España

La organización del campeonato del mundo tuvo un gesto simbólico y muy significativo al recordar con un minuto de silencio en la formación de salida de todos los pilotos, muchos de ellos españoles, a todas las víctimas del accidente de los trenes de Urda (Toledo). Finalizado el emotivo momento, todos los pilotos volvieron a su motos, con Marc Márquez realizando sus ya habituales flexiones en el suelo de activación muscular, aunque la 'pole position' en esta ocasión fue para su hermano Alex.

Alex Márquez se fue al suelo tras salir en la 'pole'

Todos los pilotos decidieron montar los mismos compuestos de neumáticos blandos delante y detrás para la carrera 'sprint', prevista a diez vueltas y con una temperatura del asfalto de 55 grados y 36 grados en el ambiente. Alex Márquez no falló en la salida y, aunque Marc Márquez también la hizo muy bien, al llegar a final de recta se le colaron tanto el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que se llegó a tocar con Marc Márquez, como el español Pedro Acosta (KTM RC 16), después, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), por detrás de él.

El pequeño de los hermanos Márquez, que ya ganó el pasado año el Gran Premio de Malasia, imprimió un fuerte ritmo en la vuelta inicial, con Ogura, Acosta y su hermano Marc, tras él, pero dando la impresión de que el nueve veces campeón del mundo esperaba su momento para atacar. Pero Alex Márquez se fue al suelo en la tercera vuelta, lo que dejaba al frente de la carrera a Ai Ogura y con la incertidumbre de si realmente la lluvia que hacía acto de presencia tenía la suficiente intensidad como para que se realizase el cambio de moto.

Diferente estrategia ante la aparición de la lluvia

En la quinta vuelta sí comenzó a sentirse la lluvia con mayor intensidad, lo que aprovecharon Joan Mir (Honda RC 213 V), Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) e Iker Lecuona (Ducati Desmosedici GP25) para ser los primeros y entrar a cambiar de moto. Ogura, Acosta, Marc Márquez y Marco Bezzecchi arriesgaron y no entraron a cambiar de moto, abriendo un hueco de más de dos segundos respecto al resto del pelotón principal, sin que su ritmo de vuelta decayese en gran medida en esos minutos.

Ai Ogura se quedó sin podio al final

Marc Márquez, que parecía haberse quedado descolgado, se volvió a enganchar a Ai Ogura y Pedro Acosta cuando en la recta de meta caía con algo más de intensidad la lluvia. En la octava vuelta Acosta intentó por primera vez el adelantamiento a Ogura, quien no tardó en devolverle la pasada, aunque Acosta insistió y consolidó la primera plaza, con un Marc Márquez que se fue por detrás de él para que no se escapase el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón. Ai Ogura intentó recuperar la posición en varias ocasiones sobre Marc Márquez, que le devolvió los adelantamientos sin dudar y, por detrás, llegó Marco Bezzecchi para superarlo también.

Finalmente, Acosta supo mantener la posición para adjudicarse su segunda victoria en una carrera 'sprint' de la temporada, después de la de Tailandia, por delante de Marc Márquez y Marco Bezzecchi, que le acompañaron en el podio de Sepang.