Una guitarra de Robe Iniesta, de Extremoduro, la solución de un club de fútbol para aliviar sus cuentas

La Unión Polideportiva Plasencia sorteará una guitarra personalizada y firmada por el líder de Extremoduro, que preparó el instrumento antes de fallecer. La recaudación servirá para reducir la deuda del club extremeño

El fútbol y la música vuelven a cruzarse en una iniciativa solidaria con un protagonista muy especial. La UD Plasencia ha encontrado en el legado de Robe Iniesta una oportunidad para aliviar sus cuentas y, al mismo tiempo, ofrecer a sus seguidores un objeto muy especial: una guitarra personalizada y firmada por el histórico líder de Extremoduro, fallecido hace casi un año.

El club extremeño, que milita actualmente en el Grupo XIV de Tercera RFEF, ha puesto en marcha una rifa cuyo premio será este instrumento, preparado por el propio músico antes de morir. Una pieza que tiene un valor añadido para los seguidores de Robe y que ya se puede contemplar en el escaparate de la librería El Quijote, en Plasencia.

Según ha explicado el presidente del equipo placentino, David Llorente, la idea inicial era conseguir una guitarra firmada por el artista. Sin embargo, el propio Iniesta quiso ir más allá y encargó una especialmente para la ocasión a Guitarras Bros, la empresa de confianza que fabricaba sus instrumentos. De esta manera, el músico se implicó directamente en una iniciativa que ahora busca contribuir a la estabilidad económica de un club que arrastra problemas económicos desde hace años.

El sorteo estará formado por 10.000 papeletas, de las que 3.000 se distribuirán en formato físico y otras 7.000 pueden adquirirse desde la web oficial de la UP Plasencia. Cada participación cuesta 2,50 euros, un precio que, según ha explicado el club, responde a la voluntad que tenía el propio Robe de que cualquier persona pudiera tener opciones de hacerse con la guitarra. El ganador se decidirá mediante el sorteo de la Lotería de Navidad.

Un impulso para reducir la deuda del equipo

La iniciativa no ha podido ponerse en marcha tan rápido como esperaba la entidad. Las gestiones administrativas, la obtención de las autorizaciones necesarias y la tasación del instrumento han alargado el proceso. El presidente de la UP Plasencia también ha querido agradecer la colaboración de la familia de Robe Iniesta y de todas las personas que han participado en los trámites para que la rifa saliera adelante respetando la voluntad del artista.

Si se venden todas las papeletas, el club ingresará 25.000 euros brutos, una cantidad que se destinará a reducir la deuda que condiciona desde hace tiempo el día a día de la entidad. No resolverá por sí sola todos sus problemas económicos, pero sí supondrá una ayuda para unas cuentas que necesitan alivio.