Pau Gasol y su pareja descubren la “pura vida” en su viaje a Costa Rica

El exjugador de baloncesto ha aprovechado su viaje profesional para visitar Costa Rica y descubrir algunos de sus rincones más especiales junto a su mujer

Pau Gasol ha vuelto a compartir momentos de su vida personal en sus redes sociales. El ex basquetbolista ha aprovechado su compromiso laboral al país centroamericano para descubrir algunos de sus rincones junto a su mujer, Cat McDonnell. Un viaje combinado de naturaleza, gastronomía y cultura. Una visita mencionada por el mismo como “Pura vida” en Costa Rica.

La visita de Pau Gasol tuvo inicialmente un motivo profesional. El español acudió a San José para participar en el IV Foro Continental de Atletas de Panam Sports, organizado con el apoyo de Solidaridad Olímpica. El encuentro, celebrado por primera vez en Costa Rica, reunió a más de 100 atletas olímpicos. Entre ellos, destacaba Pau Gasol, como miembro del Comité Olímpico Internacional. El principal objetivo del foro fue fortalecer la voz dentro del Movimiento Olímpico, compartir experiencias y abordar los desafíos pendientes dentro de la nueva generación del deporte.

Una vez finalizados sus compromisos profesionales, Gasol aprovechó su estancia para descubrir Costa Rica junto a su mujer.

La escapada de Pau Gasol y Cat McDonnell por Costa Rica

La pareja disfrutó de algunos de los paisajes y rincones más llamativos del país. Una de las paradas destacadas fue en Hacienda la Chimba, en Río Oro, donde recorrieron parte del Mantra Trail. Allí se encuentra la Mano del Mantra, una gran escultura elaborada con tallos y ejes de plantas de café. Durante la caminata también posaron junto a una gran figura de un Buda blanco, situada a más de mil metros de altitud.

La escapada también tuvo espacio para descubrir San José. Allí visitaron el Teatro Nacional, uno de los edificios más emblemáticos de Costa Rica, inaugurado en 1897 y situado junto a la Plaza de la Cultura.

La gastronomía fue otra de las experiencias de la pareja durante el viaje. Gasol y su mujer hicieron una parada en Silvestre, restaurante del histórico Barrio Amón que apuesta por una cocina contemporánea basada en productos y sabores costarricenses.

Pau Gasol se queda con el espíritu de la “pura vida”

El propio Pau Gasol compartió sus sensaciones tras estos días en Costa Rica. “No podíamos desaprovechar la oportunidad de conocer Costa Rica. Maravillados por su naturaleza, sus paisajes y la calidez de su gente. ¡Pura vida!”, escribió en sus redes sociales.

Una experiencia que reflejó Pau Gasol en redes, el conocido lema del país centroamericano, “pura vida”, una expresión que va mucho más allá de un saludo y que representa una forma de entender la vida ligada al optimismo, la naturaleza y el disfrute de las pequeñas cosas.

La vida de Gasol después de su retirada

Desde que se retiró del baloncesto profesional en 2021. Pau Gasol ha combinado su compromiso de Gasol Foundation con la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), desde donde continúa trabajando por los deportistas. Una nueva etapa que compagina con su vida familiar y viajes como el que ha disfrutado estos días en Costa Rica.