Pau Gasol, dolido: "El accidente de tren en Toledo es una tragedia para todo el país"

El mejor jugador de baloncesto en la historia de España, dos veces ganador de la NBA con Los Angeles Lakers y líder de la Selección Española, se ha solidarizado con las víctimas en el accidente de tren de alta velocidad ocurrido en Urda, provincia de Toledo

El deporte ha pasado a un segundo plano este 28 de octubre de 2026 después de que un grave accidente de tren de alta velocidad ocurrido en el término municipal de Urda (Toledo) haya dejado víctimas mortales en el que ya es uno de los días más negros en la historia reciente de España. Las muestras de dolor y consternación no para de llegar. Varias estrellas del deporte español se ha unido a este movimiento, siendo uno de los últimos Pau Gasol, dos veces ganador de la NBA con Los Angeles Lakers y líder de la Selección Española en las dos primeras décadas de este siglo.

Pau Gasol, uno de los mejores deportistas en la historia de España y muy volcado en las labores humanitarias, ha usado sus redes sociales para mostrar su dolor por las víctimas que ha provocado el accidente de tren de alta velocidad. "Cuesta encontrar palabras para acompañar a las víctimas y sus familiares cuando ocurre un evento tan terrible. El accidente de tren en Toledo es una tragedia para todo el país".

Pau Gasol se acuerda de las familias de los afectados y de los servicios de emergencias

El ex jugador de baloncesto no se ha quedado ahí ya que se ha acordado de las víctimas y de los familiares de las mismas que están pasando por un mal momento. "Quiero mandar todo mi apoyo a las familias de las víctimas, a los heridos y a todas las personas afectadas. Pienso en vosotros y en la situación tan difícil que estáis viviendo".

Pau Gasol, por otro lado, también ha agradecido a los servicios de emergencias que se han volcado para ayudar a todos los afectados por el accidente de tren de alta velocidad. "Gracias a los equipos de emergencias y sanitarios que están trabajando para ayudar. Un abrazo de corazón a todos".

Ilia Topuria, otro deportista que se ha solidarizado con las víctimas del accidente de tren de alta velocidad

Pau Gasol no ha sido el único deportista español que se ha solidarizado con las víctimas del accidente de tren de alta velocidad que ha ocurrido este 28 de octubre de 2026 en el término municipal de Urda (Toledo). Ilia Topuria, luchador de la UFC, también ha manifestado su dolor.

El hispano-georgiano ha dicho que tiene el corazón en un puño. "Desde que me he enterado de la noticia tengo el corazón en un puño. Pienso en cada familia que hoy espera noticias. Mi más sincero pésame a las víctimas a sus seres queridos. Y gracias a todos los equipos de emergencia y rescate que están trabajando sin descanso".

Todo el deporte se ha solidarizado con las víctimas del tren de alta velocidad ocurrido en Toledo tal y como ha demostrado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la cual ha suspendido todos y cada uno de los partidos de Copa del Rey que se debían disputar este miércoles, considerando que no es momento para jugar al fútbol cuando todo el país está de luto.