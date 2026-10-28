Ilia Topuria se solidariza con las víctimas del accidente de tren de Toledo: "Tengo el corazón en un puño"

El hispano-georgiano, luchador y campeón de la UFC, ha usado sus redes sociales para mostrar su consternación y su dolor por el choque entre dos trenes de alta velocidad que ha ocurrido en la provincia de Toledo y que ha provocado víctimas mortales

España está de luto después de que este 28 de octubre de 2026 se haya convertido ya en uno de los días más negros de su historia reciente debido a que un accidente entre dos trenes de alta velocidad, en la línea Madrid - Andalucía, haya provocado víctimas mortales. Dolor e impotencia es lo que siente todo un país que aún tiene reciente el similar accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero. No han parado de llegar los mensajes de solidaridad y condolencia para los afectados, siendo uno de los más emotivos el de Ilia Topuria, luchador y campeón de la UFC.

Ilia Topuria se solidariza con las víctimas del accidente de tren de Toledo

Ilia Topuria, uno de los deportistas más reconocidos y famosos de nuestro país en los últimos años, ha usado sus redes sociales para mandar un mensaje de apoyo y todas y cada una de las personas que se han visto afectadas por el accidente entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, en el término municipal de Urda.

Ilia Topuria ha señalado que se siente muy dolido desde que ha conocido la noticia. "Desde que me he enterado de la noticia tengo el corazón en un puño. Pienso en cada familia que hoy espera noticias. Mi más sincero pésame a las víctimas a sus seres queridos. Y gracias a todos los equipos de emergencia y rescate que están trabajando sin descanso. Teléfono de Renfe para afectados y familiares: 900 10 10 20".

Ilia Topuria, de 29 años, es nacido en Alemania, concretamente en la ciudad de Halle, pero tiene es de Georgia. Sin embargo, el luchador de la UFC lleva desde el año 2012 residiendo en España, en Alicante, en donde se ha formado y ha crecido como luchador de artes marciales mixtas. Ilia Topuria es hispano-georgiano y siempre que ha competido y ganado en la UFC ha reivindicado ser español. Es por ello por lo que siente dolor por todas las víctimas en el accidente de tren.

El mundo del deporte se paraliza por el accidente de tren

Esta desgracia que ha golpeado a España, ha hecho que las autoridades deportivas tomen medidas drásticas. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido la primera en reaccionar ya que ha suspendido todos y cada uno de los partidos de la Copa del Rey que se debían disputar este mismo miércoles.

La RFEF cree que no es de recibo jugar partidos de fútbol cuando el país está roto y dolido por el accidente entre dos trenes de alta velocidad que se ha producido en el término municipal de Urda, en Toledo, y que ya ha dejado varios fallecidos.

Al margen de Ilia Topuria, hay otros deportistas como Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, que han usado sus redes sociales para solidarizarse con las víctimas del accidente, pero también para exigir responsabilidades políticas por lo que ha ocurrido ya que es el segundo accidente de tren de gran magnitud que sucede en España en este año 2026.