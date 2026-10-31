Betis - Málaga: resultado en directo del partido de LaLiga EA Sports de hoy en vivo online

ESTADIO Deportivo les lleva hasta sus hogares y sus dispositivos móviles todo lo que acontezca antes, durante y después del encuentro en el Estadio de La Palmera, correspondiente a la undécima jornada del campeonato doméstico de la regularidad

Ésta ha sido una semana en la que se ha vuelto a hablar de las posibles salidas invernales de dos de los activos con mayor valor de mercado del Betis , que tiene una respuesta preparada por Natan y un escenario firme en el caso del PSG y Ez Abde .

Aunque, como la mayoría de los derbis locales o regionales, lleva la consideración de partido de Alto Riesgo para la Comisión Antiviolencia , de momento (crucemos los dedos) reina el buen ambiente en los aledaños de La Cartuja . Como prueba, la imagen que capta el querido Juanma Castizo.

En el caso malaguista, habrá que ver cómo se posicionan en el campo, pues Juanfran Funes cambió a defensa de cinco y la mantuvo en Copa del Rey , por lo que podría seguir así. Juegan Alfonso Herrero bajo palos; retaguardia para Puga, Calero, Einar Galilea y Rafita , con Aznou bien de carrilero o como extremo zurdo. En la medular, Larrubia, Dani Lorenzo, Ramón Enríquez y Dotor con libertad para conectar con Adrián Niño , el delantero centro titular por derecho, desplazando a Chupe por sus goles, muchos saliendo desde el banquillo.

La ausencia de Antony , que se perdió alguna sesión de esta semana por un proceso febril, es la gran novedad del once de Manuel Pellegrini , con seis cambios respecto al que partió de inicio en Balaídos : entran Bellerín, Bartra, Fran García, Fornals, Rodrigo Riquelme y Parrott por Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Dani Ceballos, Antony y Deossa . Un once que podría considerarse más o menos de gala sin los lesionados Cucho Hernández y Junior Firpo , así como el sancionado Facundo Bernal . Siguen Álvaro Valles, Natan, Marc Roca, Isco y Ez Abde .

Esta semana también ha tenido su protagonismo la cantera bética , representada por Tiago Polo , Bruno Fernández y Danel Castro , en el título español de la I Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa , disputada en Azerbaiyán entre 189 selecciones . ¡Enhorabuena a los chavales y felicidades al manchego-extremeño por su gesto dedicando el logro a los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda .

El propio Betis recordaba un golazo maradoniano en la 03/04 de Alfonso Pérez Muñoz , entrevistado estos días por el compañero de ESTADIO Deportivo Aitor Torvisco, para promocionar el partido ante el Málaga . Ahora que, precisamente, se cumplen 30 años de su listón de 25 goles en una misma temporada que ningún bético ha podido superar de momento.

FUNES, en DAZN: "De todas las semanas que llevamos, ésta es la primera en la que le damos continuidad a la última alineación. Entra Calero por Recio . Siempre damos importancia a los que empiezan, pero la tienen también los que terminan. Ojalá este sábado también".

PELLEGRINI , en la previa: " Troy Parrott no ha perdido nunca la titularidad, sino que entra en las rotaciones, como el resto. Unas veces juega él, otra el ' Cucho ' Hernández , el otro día la tocó a Nelson Deossa . Pero está completamente vigente".

Pitido inicial en La Cartuja . Arranca el encuentro. Arbitra el balear Busquets Ferrer . En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda ( Toledo ) y del que fuera alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín , fallecido el lunes

Arranca fuerte el Betis , con doble escaramuza de Abde , tiro de Isco a las manos de Alfonso Herrero y córner forzado por Riquelme . Lo sacó el costasoleño y lo cabeceó abajo Bartra para que lo detuviese el meta visitante. Todo en menos de dos minutos.

Se cruza un defensa a la postre para evitar que Fornals fusile a la red, tras dejada de Isco desde la línea de fondo, una vez recibido en profundidad de Abde . La más clara hasta ahora.

Vuelve el Real Betis al Estadio de La Cartuja después de las tablas sin goles en Balaídos para reconducir su senda en LaLiga, afeada por este resultado frente al RC Celta de Vigo y la anterior derrota ante su público, no exenta de polémica, contra el FC Barcelona, que rompía una excelente racha de siete partidos oficiales seguidos sin perder (seis triunfos y un empate). Tras eso y antes de partir hacia Peinador hubo un gratificante 1-0 al Feyenoord en la Champions League y, aunque la rebaja de la velocidad de crucero no saca a los verdiblancos de la zona privilegiada de la tabla clasificatoria de Primera división (son cuartos), la pujanza de la Real Sociedad obliga a no dormirse.

Visita este último día de octubre el otrora Olímpico de Sevilla el colista de la categoría, un Málaga CF que es, además, el único equipo que no conoce la victoria después de diez entregas (cinco igualadas y cinco derrotas), aunque Manuel Pellegrini, que se reencuentra con sus ex, ha leído la cartilla durante la semana a los suyos para que no se produzca un exceso de confianza justo antes de viajar a Dortmund para poner a prueba frente al Borussia el pleno de puntos en la UCL y de comparecer en Elche antes de un parón de selecciones 'sui generis' para los heliopolitanos, que dirimirán el 12-N ante el Navalcarnero la aplazada primera eliminatoria de la Copa del Rey.

El sancionado Facundo Bernal, que cumple el segundo de sus cuatro partidos de sanción por la expulsión ante el FC Barcelona por un forcejeo con Lamine Yamal, así como los lesionados Junior Firpo y 'Cucho' Hernández son las tres únicas bajas obligadas para el conjunto anfitrión, al tiempo que el Málaga CF de Juan Francisco Funes ha viajado a la capital andaluza sin Joaquín Muñoz, Ángel Recio, Pablo Martínez, Juan Cruz (que no podrá reencontrarse con su ex equipo), Julen Lobete ni Aarón Ocho, todos ellos aquejados de problemas físicos de diversa índole y consideración.

Será un partido especial no sólo para Manuel Pellegrini, sino para otros como el malagueño (de Arroyo de la Miel) Isco Alarcón, así como para Pablo Fornals y Diego Llorente, que vistieron la camiseta blanquiazul. La última vez es de terrible recuerdo para el capitán bético, que recibió una entrada de destiempo aunque sin intención del malaguista David Larrubia en el amistoso que cerraba la pretemporada de la 25/26 y le produjo una rotura de peroné de la que sería operado y que le mantendría muchos meses alejado de los terrenos de juego, justo después de otra importante dolencia. Después, ese incidente reforzó la amistad y el cariño entre ambos.