Javier Aguirre se sacude la presión en el Valencia: "El partido ante el Elche no es ni por asomo una final y los técnicos no tenemos varitas mágicas"

El técnico mexicano cree que su equipo ha mejorado, pero aún no conoce la victoria después de tres jornadas y sigue en puestos de descenso en LaLiga, admitiendo que un triunfo este domingo ante el Elche les daría "un respiro"

El aplazamiento del partido de Copa del Rey ante el Tavernes dejó al Valencia sin el pretendido punto de inflexión que buscaba su entrenador, Javier Aguirre, quien todavía no conoce la victoria en el banquillo che y ha sumado solo dos puntos de los nueve disputados. Una situación que le mantiene en zona de descenso y que convierte en crucial el dueño de mañana domingo en el Martínez Valero ante el Elche, un teórico rival directo por la permanencia que tiene cuatro puntos más en la tabla.

Pese a ello, el entrenador mexicano quiso restarle dramatismo a una cita que en la capital del Turia muchos han calificado de auténtica 'final'. "Ni por asomo lo es. Una final son 90 minutos y no hay mañana y no es el caso", afirmó. Incluso, señaló que, aunque buscarán la victoria, el guion del choque puede hacer aceptables otros resultados. "Depende del partido; igual pasa una desgracia y terminas empatando y vale. Depende de cómo se den los 90 minutos, pero el resultado será muy importante", afirmó.

Además, el ex seleccionador azteca aseguró que el cambio de entrenador no es la única solución a los males de un equipo. "No es que sea una condición natural que llegue un técnico nuevo y ganes por obra y gracia del Señor. Hay historias anteriores a que llegues tú. Los técnicos no tenemos varitas mágicas, no es una norma, porque si no se cambiaría de técnico todas las semanas", apuntó en rueda de prensa.

Aún le da vueltas al partido ante el Villarreal: "Nos quedamos con cara de tontos"

El 'Vasco', eso sí, admitió que necesitan una victoria y recalcó que han trabajado bien todos los partidos, más allá de los resultados. "Creo que no hemos merecido ni ganar los tres ni perder los tres, y ganar nos reafirmaría y nos daría un respiro en la clasificación", admitió Aguirre, que admitió que les costó asumir la derrota en el descuento del último partido ante el Villarreal.

"Nos costó mucho digerirlo esa noche, nos quedamos con cara de tontos. No supimos parar bien al equipo, el primero, el entrenador. Los dejé ir a por el partido, me faltó ser un poco más cauto que ellos, pero el cuerpo me pedía también ganar. Pero una vez vimos en el video los errores y los aciertos, pasamos página. Está prohibido flagelarse, pero fue una noche dura", aseguró, reconociendo también que al equipo le "faltan cosas".

La falta de gol del Valencia: "Lo trabajamos todos los días"

En este sentido, indicó que que si dijera que les falta gol tendría "parte de razón" y que trabajan para mejorar esa faceta. "Todos los días estamos trabajando finalización, todos los días damos una pincelada, que se acostumbren a meter goles. Hace dos semanas iban arriba de la portería cuatro de cada diez y ahora es uno de cada treinta y lo digo con orgullo. Hay que trabajar la repetición", afirmó.

El mexicano señaló que la "expectativa de gol" del equipo es más alta que el número de tantos conseguidos, pero apuntó que se trata de datos internos y que hacia afuera sirven para "justificar". "La expectativa de gol es una buena excusa, eso no existía hace unos años. Empezó con la posesión, que no existía cuando yo era jugador. La única estadística que vale es la del resultado, datos hay diecisiete mil ahí dentro", abundó.

En cualquier caso, Aguirre resaltó que en juego han mejorado. "Los jugadores tienen muy dentro lo que queremos con y sin balón y están convencidos", comentó el técnico valencianista, que se mostró satisfecho por haber empezado a recuperar a lesionados como Sadiq o Foulquier, que viajan a Elche, o José Copete, que no lo hace, pero por decisión técnica al estar ya listo como sus compañeros.

No ha hablado con los nuevos accionistas: "Braulio Vázquez me informa de todo"

Preguntado por el Elche, el azteca dijo que conoce muy bien a Martín Anselmi, de cuando entrenó en la liga mexicana, y alabó su trabajo y cómo tras un mal arranque ha hecho que el equipo ilicitano tenga ya un "alto nivel".

Por otro lado, reveló que no ha tenido contacto con representantes de Pitchwise, un nuevo gran accionista del club, pero reveló que el director deportivo, Braulio Vázquez, sí ha hablado con Corey Woolfolk y es él quien le "informa de todo". "Hablé con el presidente y me comentó esa participación", añadió de forma escueta al respecto.