Sadiq está de vuelta al Valencia

Sadiq Umar da un paso clave en su recuperación al completar su primer entrenamiento con el grupo tras lesionarse ante el Deportivo. El delantero apunta al duelo frente al Elche, mientras Gayà evoluciona y Otorbi queda todavía apartados

El Valencia empieza a ver la luz con Sadiq Umar. En una temporada en la que el equipo necesita encontrar soluciones para mejorar sus cifras ofensivas, el delantero nigeriano ha dado un paso importante en su recuperación al completar este lunes, por primera vez desde que cayó lesionado, una sesión íntegra junto al resto de sus compañeros. Una noticia positiva para Javier Aguirre, que podría recuperar próximamente una alternativa más para su ataque.

El atacante sufrió una lesión en la región isquiotibial derecha el pasado 30 de septiembre, durante el encuentro frente al Deportivo en Riazor. Desde entonces, su ausencia ha reducido las opciones disponibles para el técnico mexicano en una de las parcelas en las que el conjunto valencianista necesita dar un salto adelante. Su regreso progresivo al trabajo colectivo supone, por tanto, un motivo de optimismo en la preparación de los próximos compromisos. La evolución del futbolista, sin embargo, invita a mantener la prudencia. Aunque Sadiq ya ha podido completar el entrenamiento con normalidad, su presencia en el partido de Copa del Rey de este miércoles ante el Tavernes parece complicada. El encuentro se disputará en Mestalla, pero el Valencia ejercerá como visitante, en una cita en la que Aguirre podría optar por no arriesgar con un jugador que acaba de dar sus primeros pasos importantes hacia la recuperación.

La mirada está puesta, por tanto, en el siguiente compromiso liguero. Si las sensaciones continúan siendo positivas y no aparecen contratiempos durante los próximos días, el delantero podría estar disponible para visitar al Elche el domingo en el Martínez Valero. Su vuelta supondría una alternativa interesante para un equipo que necesita más recursos en ataque y que espera recuperar efectivos para afrontar una semana exigente.

Gayà completa la sesión pese a las molestias en la nariz

José Luis Gayà también pudo ejercitarse con normalidad junto al grupo después del golpe que recibió de Pape Gueye durante el partido del pasado sábado frente al Villarreal. El capitán valencianista continúa arrastrando dolor y molestias en la nariz, pero estas no le impidieron completar el entrenamiento.

Su presencia en la sesión supone un alivio para el cuerpo técnico, que necesita mantener disponibles a sus jugadores más importantes en un momento en el que el calendario no concede demasiado margen para recuperar fuerzas. A falta de comprobar cómo evoluciona durante los próximos días, el lateral ha podido trabajar con sus compañeros y seguir preparando los siguientes compromisos del equipo.

Otorbi, la nota negativa en el entrenamiento del Valencia

La cruz de la jornada volvió a ser David Otorbi. El joven extremo tendrá que someterse a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión muscular que sufrió ante el Villarreal. El canterano había disfrutado de su primera titularidad desde la llegada de Aguirre al banquillo, pero su participación terminó antes de lo previsto: tuvo que abandonar el terreno de juego cuando apenas se habían cumplido quince minutos de partido. Ahora, el Valencia queda pendiente de los resultados de las pruebas para determinar el tiempo que podría permanecer de baja y las opciones de recuperación del futbolista. Su lesión supone un contratiempo para un jugador que buscaba aprovechar la oportunidad que le había brindado el entrenador mexicano.

Con el encuentro copero ante el Tavernes a la vuelta de la esquina y la visita al Elche programada para el domingo, el Valencia afronta varios días importantes para definir la disponibilidad de sus efectivos. La evolución de Sadiq será uno de los principales focos de atención: su regreso al trabajo colectivo alimenta la esperanza de recuperar pronto una pieza ofensiva, aunque el club prefiere no precipitar los plazos.

Por ahora, el objetivo es que el nigeriano continúe progresando sin recaídas y pueda volver a competir cuando esté preparado. En un equipo que busca respuestas para mejorar su producción goleadora, recuperar a un delantero de sus características podría convertirse en una ayuda importante para Aguirre en las próximas jornadas.