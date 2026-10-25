Mestalla se queda helado con la lesión de David Otorbi: el Valencia confirma la rotura

El joven extremo, que estrenaba titularidad en LaLiga con Javier Aguirre, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas; las primeras exploraciones confirmaron una lesión muscular y las pruebas determinarán el alcance y el tiempo que estará de baja

La ilusión duró apenas unos minutos. David Otorbi era uno de los grandes atractivos del once del Valencia CF para medirse al Villarreal en Mestalla, pero su estreno como titular en LaLiga con Javier Aguirre terminó de la peor manera posible. El canterano sintió un fuerte pinchazo en la parte posterior del muslo derecho durante una carrera y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, visiblemente afectado y entre lágrimas.

La acción llegó cuando tan solo transcurría el minuto 11. El extremo trataba de aprovechar un balón largo de Stole Dimitrievski para lanzar un contragolpe. En plena arrancada, el futbolista se llevó la mano a la parte posterior del muslo y se desplomó sobre el césped, incapaz de continuar. Sus gestos de dolor hicieron temer lo peor desde el primer momento.

Mestalla enmudeció ante la escena. La afición valencianista, consciente de la importancia que estaba adquiriendo el joven atacante, le dedicó una sonora ovación mientras abandonaba el campo. También se escucharon cánticos de ánimo para arropar a un futbolista que se había ganado el cariño de la grada en sus últimas apariciones.

La afición valencianista despidió a una de sus grandes promesas a entre aplausos, preocupación y lágrimas. Dani Raba entró en su lugar en el minuto 14, poniendo fin de forma prematura a una titularidad que el canterano llevaba tiempo persiguiendo.

El Valencia confirma la rotura muscular

Las primeras exploraciones médicas confirmaron una rotura muscular. El alcance exacto de la lesión queda pendiente de las pruebas complementarias, que deberán determinar el grado de la rotura y, por tanto, el tiempo necesario para su recuperación.

Por el momento, no existe un plazo oficial de baja. Sin conocer el alcance exacto de la lesión, resulta prematuro establecer una fecha para su regreso, aunque el hecho de que tuviera que abandonar el campo en camilla y entre evidentes muestras de dolor ha encendido las alarmas en el Valencia.

La lesión supone un duro contratiempo tanto para el futbolista como para Javier Aguirre, que había apostado por él después de sus buenas actuaciones saliendo desde el banquillo.

De ganarse un puesto a frenar en seco

Otorbi había sido una de las pocas notas positivas del Valencia en sus últimos partidos. Su velocidad, capacidad para atacar los espacios y desborde por la banda derecha le habían permitido llamar la atención del técnico mexicano y hacerse un hueco en los planes del primer equipo.

Su presencia en el once frente al Villarreal suponía una recompensa a ese rendimiento. Sin embargo, la lesión ha frenado en seco el crecimiento de un futbolista que comenzaba a disfrutar de protagonismo en un momento complicado para el conjunto blanquinegro.

Además, el canterano se encuentra en el centro de la atención por el interés de varios clubes europeos. Esta misma semana, el Valencia elevó su cláusula de rescisión de 30 a 60 millones de euros, en un movimiento relacionado con el seguimiento que equipos como el Liverpool han realizado sobre el extremo.