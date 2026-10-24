Valencia - Villarreal: Alineaciones probables, horario y dónde ver el partido

El Valencia recibe al Villarreal este sábado en el encuentro correspondiente a la jornada 10 de LaLiga. Un encuentro histórico donde Aimar y Riquelme homenajearán el último derbi en Mestalla

El encuentro entre Valencia y Villarreal, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, se disputará este sábado 24 de octubre a partir de las 18:30 horas en Mestalla. Ambos equipos afrontan el derbi con la intención de mejorar sus resultados en el campeonato, aunque las urgencias son mayores para un Valencia que ocupa los puestos bajos de la clasificación.

El Valencia afronta una nueva jornada liguera con el objetivo de dejar atrás una racha de resultados que le ha llevado a situarse en la zona baja de la clasificación. El conjunto valencianista ocupa la decimonovena posición, con seis puntos después de nueve jornadas, y necesita encontrar soluciones para revertir su situación.

Para ello, Javier Aguirre ha comenzado a introducir cambios en los entrenamientos. La idea pasa por modificar la distribución del centro del campo y encontrar nuevas vías para mejorar el juego ofensivo del equipo.

Javi Guerra, protagonista en la previa

Otro de los nombres propios del encuentro es Javi Guerra. El centrocampista del Valencia se formó en la cantera del Villarreal antes de consolidarse en el primer equipo valencianista.

Además, Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, ha explicado recientemente las condiciones del acuerdo entre ambos clubes por el futbolista. Según sus declaraciones en LaSer, el Valencia abona 100.000 euros al Villarreal por cada diez partidos oficiales que disputa Javi Guerra.

El dirigente también destacó las cualidades del centrocampista, aunque aclaró que el Villarreal nunca llegó a presentar una oferta para ficharlo.

El Villarreal busca reaccionar en Liga

El Villarreal llega a Mestalla después de empatar ante el Elche en LaLiga y caer derrotado en su visita al Liverpool en la Champions League compitiendo de tú a tú al conjunto red en Anfield. El conjunto amarillo tratará de recuperar sensaciones en el campeonato doméstico y aprovechar las dudas de su rival para sumar tres puntos a domicilio.

El equipo dirigido por Íñigo Pérez ocupa la duodécima posición, con nueve puntos, y también necesita mejorar sus resultados para acercarse a los puestos superiores de la clasificación.

Últimos enfrentamientos del derbi valenciano

En los últimos años el Villarreal ha salido victorioso en los derbis, el último resultado en Mestalla fue de 0-2 con goles de Gerard Moreno y Comesaña para lograr la victoria. El Valencia lleva desde inicios de 2024 sin ganar a su rival. Históricamente, la rivalidad muestra una igualdad gigante. De 63 partidos, el Valencia ha ganado 25 mientras que el Villarreal 24, y un número de 14 empates. El conjunto de Aguirre buscará romper esta reciente racha para dejar atrás el círculo de los derbis en Mestalla.

Alineaciones probables del Valencia y el Villarreal

Valencia CF: Dimitrievski; Pablo Maffeo, César Tárrega, Justin de Haas, José Gayà; Guido Rodríguez; Javi Guerra, Pepelu; Dani Raba, Luis Rioja y Arnaut Danjuma.

Villarreal CF: Gulácsi; Freeman, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Santi Comesaña; Ilias Akhomach, Alberto Moleiro, Gerard Moreno y Ayoze Pérez.

Dónde ver el encuentro:

Este partido, correspondiente a la jornada 10 se disputará en Mestalla este sábado a las 18.30. Se podrá disfrutar en Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar.