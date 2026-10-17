Iñigo Pérez reconoce un problema en ataque: "Debemos cambiar la estadística"

El entrenador amarillo analizó el empate frente al Elche, lamentó las ocasiones desperdiciadas y defendió a sus delanteros, convencido de que el equipo debe recuperar la eficacia de cara a sus próximos compromisos

El Villarreal volvió a tropezar en La Cerámica y dejó escapar dos puntos ante el Elche en un encuentro que tuvo de cara durante muchos minutos. El conjunto castellonense dominó con claridad la primera mitad, dispuso de ocasiones suficientes para marcharse al descanso con una ventaja considerable y terminó pagando su falta de contundencia. Un problema que empieza a repetirse y sobre el que se pronunció Iñigo Pérez tras el encuentro.

El técnico navarro no escondió su frustración por el resultado, especialmente por la diferencia entre lo que generó su equipo y lo que terminó reflejando el marcador. Pese a ello, quiso poner en valor el rendimiento de los suyos durante la primera mitad y la dificultad de superar a un rival que supo resistir.

Iñigo Pérez lamenta la falta de acierto del Villarreal

El entrenador amarillo calificó de "excelente" el primer tiempo de su equipo y consideró que los méritos realizados merecieron un resultado mucho más favorable. "Estoy frustrado por un empate en un partido que deberíamos haber ganado ampliamente", reconoció tras el 0-0 frente al Elche.

Iñigo Pérez insistió en que el Villarreal generó suficientes ocasiones para dejar el encuentro resuelto antes del descanso, aunque le faltó transformar esa superioridad en goles. También destacó el mérito de crear tantas ocasiones ante un adversario al que definió como "difícilísimo".

La falta de eficacia volvió a condicionar el desenlace de un partido en el que los castellonenses fueron claramente superiores durante buena parte de la primera mitad. Sin embargo, el paso de los minutos y la ausencia de goles terminaron cambiando el ambiente y dando confianza a un Elche que acabó creciendo.

"Como no llegaron los goles, apareció el estrés"

El preparador navarro explicó que el equipo perdió parte de la serenidad mostrada al comienzo cuando comprobó que sus ocasiones no encontraban recompensa. "En la segunda parte nos ha faltado la serenidad de la primera. Como no llegaron los goles, apareció el estrés", analizó.

"Esto produce que ataques peor y al equipo rival le proporciona la oportunidad de generar ataques que pueden ser peligrosos", dijo. "Debemos cambiar la estadística de cara a puerta", reconoció.

Pese al nuevo tropiezo, Iñigo Pérez está convencido de que el resultado no tendrá consecuencias negativas de cara al próximo compromiso europeo frente al Liverpool. El Villarreal deberá pasar página rápidamente y corregir los problemas que le están impidiendo traducir su superioridad en victorias.

Confianza en los delanteros y elogios para Maciá

El técnico no quiso señalar a sus atacantes por la falta de gol. Iñigo Pérez recordó que cuenta con futbolistas de primer nivel y defendió su trayectoria, confiando en que recuperarán su capacidad realizadora. Los considera delanteros "top" y recuerda que "siempre han marcado".

Además, el entrenador destacó el buen partido del joven Maciá, que disfrutó de su primera titularidad, en una jornada en la que el equipo volvió a quedarse sin premio pese a las numerosas ocasiones generadas.

La ilusión de reencontrarse con Andoni Iraola

Por último, Iñigo Pérez también se refirió al próximo compromiso europeo y reconoció que le hace "ilusión" enfrentarse a Andoni Iraola. El técnico explicó que conoce al entrenador desde hace muchos años, ya que lo conoce "desde niño antes de jugar en el mismo equipo y ser compañeros de banquillo".

Un reencuentro especial que llegará en un momento en el que el Villarreal necesita recuperar sensaciones y, sobre todo, solucionar una falta de eficacia que empieza a pasarle demasiada factura en la competición doméstica.