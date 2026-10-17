Villarreal 0-0 Elche: La preocupante falta de acierto propicia un nuevo pinchazo amarillo

El conjunto castellonense volvió a quedarse sin premio pese a su dominio inicial, mientras que los ilicitanos resistieron el asedio y acabaron creciendo hasta poner en apuros a los locales

El Villarreal solo ha ganado dos partidos de nueve disputados en lo que va de Liga y empieza a verse condenado por una falta de acierto cada vez más preocupante con el paso de las jornadas.

El equipo de Iñigo Pérez parece capaz de arrasar en los arranques de los partidos, con una superioridad manifiesta, mucha verticalidad y llegadas constantes, pero los errores y la falta de pegada terminan pasando factura.

Lo sucedido ante el Elche en La Cerámica es un nuevo ejemplo. Los amarillos perdonaron cuando tenían el encuentro a su merced y acabaron firmando un empate sin goles que sabe a muy poco.

Dituro frena el vendaval amarillo

El Villarreal salió decidido a resolver el partido por la vía rápida. En el primer minuto, Moleiro se plantó solo ante Dituro en un mano a mano clarísimo. El meta chileno respondió con una grandísima intervención por bajo para evitar el tanto. El guardameta volvió a lucirse poco después ante Oluwaseyi, en otro mano a mano que reflejó la facilidad con la que los locales encontraban espacios en el arranque.

La superioridad amarilla era evidente, pero faltaba lo más importante: marcar.

Moleiro llegó a celebrar dos tantos, en los minutos 13' y 32', aunque ambos fueron anulados por fuera de juego de Ayoze en el origen de las jugadas. Entre las intervenciones del portero visitante y las posiciones antirreglamentarias, el Elche consiguió sobrevivir a una primera mitad en la que apenas inquietó a Gulácsi.

Ayoze y Logan Costa también buscaron el gol, pero sin fortuna. El Villarreal acumulaba ocasiones y sensaciones de superioridad, aunque se marchó al descanso con el mismo problema que le viene penalizando durante la temporada: su incapacidad para transformar el dominio en una ventaja tangible.

El Elche crece y el Villarreal se atasca

El paso por los vestuarios no cambió inicialmente el guion. Los castellonenses siguieron buscando las bandas y acumulando aproximaciones, con Freeman, Moleiro y Akhomach tratando de romper el entramado defensivo visitante. Sin embargo, el paso de los minutos fue apagando el ímpetu local y alimentando la confianza de un Elche que supo aguantar.

Los ilicitanos también empezaron a mirar hacia la portería contraria. Lemar obligó a Gulácsi a intervenir con un disparo lejano y, poco después, el colegiado García Verdura señaló un penalti por una acción entre Moleiro y Revivo.

Tras revisar la jugada en el monitor, rectificó su decisión y retiró la amarilla al defensor, manteniendo el empate.

Sin gol y sin soluciones en los cambios

Los cambios tampoco encontraron la solución. Gueye, Mikautadze y Saliba entraron para revitalizar al Villarreal, mientras que Gerard Moreno se sumó después a la búsqueda de un gol que no llegaba. Saliba estuvo cerca con un disparo raso junto al poste, pero Dituro volvió a responder.

El Elche, cada vez más cómodo, terminó el encuentro con mayor presencia ofensiva e incluso tuvo opciones para llevarse los tres puntos. El Villarreal, en cambio, pasó de parecer muy superior a sufrir para mantener el empate.

El 0-0 deja una sensación preocupante en La Cerámica. No es solo que el Villarreal vuelva a dejarse puntos, sino que empieza a convertir en costumbre un problema que amenaza con salirle demasiado caro este curso.

Dominar ya no basta. Si sigue perdonando tanto, el equipo de Iñigo Pérez seguirá condenado a lamentar partidos que podría haber resuelto mucho antes.