Villarreal - Elche en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en ESTADIO Deportivo el duelo autonómico en el que los amarillos necesitan encontrar la regularidad para dar continuidad a su crecimiento y acercarse a la zona alta, mientras que los ilicitanos, instalados en puestos de descenso, buscan prolongar su reacción

¡Buenas tardes! Ya estamos en La Cerámica preparados para vivir la previa del partido entre Villarreal y Elche.

Estamos ante un duelo autonómico marcado por la necesidad de ambos. Los amarillos necesitan sumar para ganar regularidad y seguir escalando posiciones, los ilicitanos, en zona de descenso, desean confirmar su mejoría de las últimas jornadas.

El Villarreal llega reforzado anímicamente tras romper el martes ante el Nápoles su mala racha continental, frente a un Elche que busca prolongar su buena dinámica, especialmente como visitante, donde ha sumado cuatro puntos en las dos últimas jornadas.

El equipo de Iñigo Pérez sigue contando con las bajas de los lesionados Tajon Buchanan y Nicolas Pépé , en pleno proceso de rehabilitación, pero recupera al portero Peter Gulácsi, que no pudo jugar el pasado martes tras ser asaltado cuando se encontraba en su casa junto a su familia.

Gulácsi vuelve a ser el portero titular del Villarreal. Es la gran novedad en el once amarillo. El portero se perdió el duelo de Champions después de sufrir un robo en su domicilio cuando se encontraba en su casa junto a su familia.

El Elche ha mejorado sensiblemente su rendimiento en las últimas jornadas gracias a su mayor solidez defensiva. De hecho, la pasada jornada fue la primera del curso en la que dejó su portería a cero.

Tras empatar en A Coruña y Bilbao y ganar en el campo del Espanyol, el equipo de Martín Anselmi busca ahora el más difícil todavía ante un rival de la Liga de Campeones y en un escenario que se le atraganta en Primera División.

Por primera vez en la temporada, el Elche afronta un partido sin bajas. Tiene ya el alta del extremo Yago de Santiago, inédito durante el campeonato.

Osorio será la referencia arriba y no Fer Niño en el once que dispone Anselmi. Estará escoltado por Lemar .

Conversaciones y saludos en el césped de La Cerámica antes de iniciar los calentamientos.

El Villarreal no ha perdido ninguno de sus seis partidos en casa ante el Elche en LaLiga (cuatro victorias y dos empates).

Acaba de terminar el partido entre el Espanyol y el Atlético de Madrid que se ha saldado con una victoria por la mínima de los colchoneros gracias a un golazo en los últimos minutos del exgriguet Álex Baena.

El Elche ha perdido sus dos últimos partidos ante el Villarreal en LaLiga. Es la primera vez que enlaza dos derrotas seguidas ante el combinado amarillo en Primera.

Iñigo Pérez: "Vuelve a participar Gulácsi, me alegro por lo que hizo Luiz y tenemos dos porteros de gran nivel".

Los jugadores ya están de vuelta en los vestuarios. Esto va a comenzar en nada.

Primer minuto de vértigo. Se queda el canario solo en un uno contra uno en carrera contra el meta del Elche, define abajo y saca una pierna milagrosa Dituro para evitar el primer gol del encuentro.

Intenta entrar en el partido el Elche con un poco de control. Estamos ante su posesión más larga.

Ilias se marcha de Revivo con una cabriola espectacular. Tiene mucha calidad este equipo, incluso cuando juega con un equipo más 'reserva'. Tiene muy buenas rotaciones Iñigo Pérez.

Moleiro alcanza línea de fondo y mete un pase de la muerte para Comesaña. Corta la zaga ilicitana y atrapa Dituro.

Error del Elche en defensa y pase para el canadiense que obliga a salir al meta chileno para evitar nuevamente el gol del Villarreal. Los amarillos ya deberían estar por delante.

Se lía Freeman en el regate ante Víctor Chust. Corta el defensor pero le da un pase sin querer a Moleiro y el canario se equivoca al rematar.

García Verdura ha señalado un fuera de juego de Ayoze Pérez en el arranque de la jugada. El canario metió un pase a la carrera de Oluwaseyi y el canadiense fusiló a Dituro. El chileno logra evitar el tanto, pero apareció en el otro palo para remachar el rechace Moleiro. Sin embargo, en principio está anulado.

Confirman que el gol está bien anulado. Era justo el fuera de juego pero acertó García Verdura.

Zurdazo de Cepeda desde fuera de área que se pierde fuera. Es el primer intento, aunque muy tímido, del Elche.

Marc Aguado se ha hecho daño en una acción con Ilias sobre la línea de fondo.

Aguado está llorando y se retuerce fuera del campo mientras le atienden. No parece que pueda seguir.

Va a salir Redondo por Marc Aguado. Se ha hecho mucho daño Aguado. En la repetición vemos que se ha doblado el tobillo con un impacto del balón y tiene pinta de que se ha hecho un esguince importante.

Redondo entra por Aguado, que alcanza el banquillo cojeando. Está pálido. Le tiene que estar doliendo esa torcedura.

Ánimos de la grada para Péter Gulácsi, que sufrió un desagradable asalto en su domicilio esta semana. Menudo susto. Le tienen cariño al húngaro.

Estaba muy adelantado Ilias en el pase previo. Clarísimo. No hay ni que tirar las líneas.

Se desespera La Cerámica porque ahora han vuelto a tener una doble ocasión. Primero Comesaña y después Moleiro. Es demasiado fallón este Villarreal. Perdona demasiado.

El Villarreal marca 1,6 de goles esperados. Hoy ya se aproxima al -2 goles en el partido contra el Elche. Genera muchísimo pero le cuesta una vida hacer puerta. Estos han sido sus grandes males en el arranque de Liga y hoy está imitando sus peores días.

Buen pase de Sergi Cardona para Moleiro y definición del canario salvando a Dituro pero sin la suficiente fuerza como para alcanzar portería. Le dio tiempo a llegar a la defensa del Elche para despejar el balón antes de que el balón superase la línea de gol.

El Villarreal recibe este sábado al Elche en La Cerámica en un duelo autonómico con mucho más que tres puntos en juego.

El equipo amarillo llega a la cita con un impulso anímico importante después de romper el martes su mala dinámica en Europa con una victoria frente al Nápoles, un triunfo que sirve para recuperar confianza, pero que también obliga a gestionar el desgaste acumulado en una semana exigente.

Ahora toca cambiar el chip y centrarse en una competición doméstica en la que necesita encadenar resultados para no perder terreno.

Iñigo Pérez sigue teniendo las bajas de Tajon Buchanan y Nicolas Pépé, ambos en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. La principal novedad es el regreso de Peter Gulácsi, que no pudo estar disponible en el compromiso europeo después del asalto que sufrió en su domicilio mientras se encontraba con su familia.

Rotaciones obligadas tras el esfuerzo europeo

El partido ante el Nápoles puede tener consecuencias en la alineación del Villarreal. El esfuerzo realizado en Champions abre la puerta a varios cambios en el once, con protagonismo para futbolistas que no fueron titulares el pasado martes. El técnico tendrá que valorar el estado físico de sus jugadores para confeccionar un equipo competitivo sin comprometer las energías de una plantilla que afronta un calendario exigente.

La oportunidad también puede servir para reivindicarse a quienes han tenido menos minutos y demostrar que el Villarreal dispone de alternativas para mantener su nivel pese a las rotaciones.

El Elche se agarra a su mejoría

Enfrente estará un Elche que llega con motivos para creer en sus posibilidades. El conjunto de Martín Anselmi ha mejorado sus prestaciones en las últimas jornadas, especialmente en el apartado defensivo. De hecho, la pasada jornada consiguió dejar por primera vez su portería a cero en lo que va de temporada, una señal positiva para un equipo que necesita encontrar el equilibrio para salir de la zona peligrosa.

Los ilicitanos han sumado puntos en escenarios complicados. Empataron en A Coruña y Bilbao y lograron una victoria en el campo del Espanyol, una secuencia que ha reforzado su confianza y que pretenden prolongar ahora en La Cerámica. El desafío, eso sí, es mayúsculo. Enfrente tendrán a un rival que compite en la máxima competición continental y en un estadio que históricamente se les ha resistido en Primera División.

Anselmi recupera efectivos para el once

Por primera vez esta temporada, el técnico argentino afronta el encuentro sin bajas en la plantilla. También ha recibido el alta Yago de Santiago, aunque su presencia en la convocatoria parece complicada después de no haber participado todavía durante el campeonato.

Las novedades más importantes son los regresos de Fede Redondo, ausente por sanción en la última jornada, y Buba Sangaré, que ya ha dejado atrás sus problemas físicos. Ambos amplían las opciones de Anselmi para confeccionar una alineación con la que tratar de competir de tú a tú ante el Villarreal.

El centro del campo presenta varias incógnitas. Villar, Aguado y Morcillo se disputan dos puestos, mientras que en la banda derecha la pelea está entre Morente y el chileno Cepeda. Además, Fede Redondo podría regresar al eje de la defensa, una alternativa que el entrenador tiene sobre la mesa para dar forma a su once.

Donde parece haber menos dudas es en la parcela ofensiva. Fer Niño será la referencia del ataque ilicitano y tendrá un componente especial en el encuentro, ya que se medirá al club en el que se formó. El delantero estará acompañado por el francés Lemar, encargado de moverse en la mediapunta y aportar creatividad en los últimos metros.