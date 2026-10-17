Villarreal - Elche: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Submarino recibe este sábado al equipo ilicitano en La Cerámica tras reencontrarse con la victoria en Champions League con un 3-1 ante el Nápoles. Los de Íñigo Pérez quieren prolongar las buenas sensaciones en el campeonato doméstico, mientras que los franjiverdes buscarán puntuar a domicilio

La novena jornada de LaLiga EA Sports enfrenta a dos equipos con objetivos diferentes, pero con la necesidad de sumar en este tramo inicial de la temporada. El Villarreal quiere recuperar la regularidad que mostró el curso pasado, mientras que el Elche tratará de aprovechar el desgaste europeo de su rival para dar la sorpresa en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

La resaca europea del Villarreal, a prueba ante el Elche

El Villarreal afronta una nueva jornada liguera con la moral por las nubes después de una noche europea que necesitaba desde hacía tiempo. El Submarino Amarillo remontó el martes ante el Nápoles tras el gol inicial del conjunto napolitano de Rrahmani, gracias a los tantos de Georges Mikautadze, y los golazos de Santiago Mouriño y Tani Oluwaseyi, poniendo fin a una sequía de muchos partidos sin ganar en la Champions League. El triunfo permitió dejar atrás el recuerdo de la pasada campaña europea en el que el conjunto groguet no sumó ni una sola victoria en la fase de liga de la máxima competición continental.

Sin embargo, el calendario no concede demasiado margen para celebrar la victoria. El conjunto amarillo viene de caer por la mínima ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y necesita recuperar sensaciones en el campeonato doméstico ya que el inicio no está siendo el esperado. Tan solo 8 puntos sumados en las ocho jornadas disputadas hasta el momento, contrasta con el espectacular arranque liguero que tuvo la campaña pasada el equipo, en ese entonces dirigido por Marcelino García Toral. A estas alturas el equipo sumaba el doble de puntos que ahora. El Submarino Amarillo intentará mantener la regularidad que le caracterizó la temporada pasada.

La visita del Elche se presenta como una oportunidad para hacerse fuerte en La Cerámica, aunque la proximidad del siguiente compromiso de Champions, ante el Liverpool, obligará a gestionar los esfuerzos. Íñigo Pérez no podrá contar con Pépé y Buchanan, que ya fueron baja en el Bernabéu y, deberá valorar el estado físico de sus futbolistas teniendo en cuenta el apretado calendario que le viene por delante.

Por su parte, el Elche llega tras empatar sin goles ante el Celta de Vigo. El conjunto franjiverde no generó demasiado peligro ante el conjunto vigués, un partido sin demasiado fútbol en el que sumó un punto en casa. En la presente jornada buscará mejorar sus prestaciones ofensivas en una de las salidas más exigentes de toda la liga.

Los ilicitanos tratarán de aprovechar el desgaste del Villarreal para competir de tú a tú y regresar a casa con un resultado positivo.

¿Dónde seguir y ver en directo el Villarreal - Elche?

El partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports se disputará este sábado 17 de octubre, a partir de las 16:15 horas, en el Estadio de la Cerámica.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de DAZN LaLiga, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

El Villarreal buscará convertir su resurrección europea en un nuevo triunfo liguero, mientras que el Elche intentará aprovechar la exigencia del calendario de su rival para intentar puntuar en la siempre complicada Cerámica.

Alineaciones probables del Villarreal - Elche

El Villarreal presentará varios cambios respecto al partido de Champions frente al Napoles con el objetivo de repartir minutos entre los futbolistas de cara al próximo encuentro europeo frente al Liverpool.

Por otra parte, el Elche mantendrá el mismo bloque que ha ido alineando las pasadas jornadas ligueras.

Villarreal: Gulacsi, Freeman, Foyth, Veiga, S.Cardona, Comesaña, Saliba, Moleiro, Akhomach, Oluwaseyi y Ayoze.

Elche: Dituro, Rubén Sánchez, Chust, Redondo, Revivo, Villar, Morcillo, Lemar, Cepeda, Valera y Fer Niño.