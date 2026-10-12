Germán Valera tras el Elche - Celta: "Es complicado, el campo estaba muy seco..."

Germán Valera alza la voz tras el Elche - Celta y critica tanto el horario de las 14:00 horas como el estado del césped del Martínez Valero. El futbolista franjiverde, que lamentó la ocasión perdida en el minuto 90, considera que su equipo mereció más pese al empate

El regreso de LaLiga tras el parón internacional dejó un empate entre Elche y Celta que no terminó de satisfacer a los franjiverdes. Más allá del resultado, el encuentro disputado en el Martínez Valero volvió a poner sobre la mesa dos cuestiones que incomodan a los protagonistas: los horarios de mediodía y las condiciones del terreno de juego. Germán Valera, uno de los futbolistas con mayor recorrido físico en el equipo ilicitano, no esquivó ninguno de los asuntos después del partido.

El extremo murciano, que volvió a tener protagonismo en los planes de Martín Anselmi, reconoció que jugar a las dos de la tarde supone una dificultad añadida para los dos conjuntos, especialmente en una época en la que las temperaturas todavía recuerdan al verano en Elche. "Es un horario complicado, pero para los dos equipos", señaló en declaraciones a los medios oficiales del club. No fue la única cuestión que abordó. Valera también se refirió al estado del césped del Martínez Valero, que había sido resembrado durante el parón liguero. A su juicio, el terreno de juego no presentó las mejores condiciones para desarrollar el fútbol que pretendían ambos equipos. "El campo estaba muy seco, aunque no es excusa. Dentro de todo ha sido un buen partido", explicó.

Valera se queda con las sensaciones del Elche

Pese a las dificultades que encontró durante el encuentro, el futbolista franjiverde quiso poner el foco en la respuesta colectiva del Elche. El equipo regresaba a la competición después de varias semanas sin disputar un partido de Liga y tenía ganas de volver a jugar ante su afición. La actuación, según Valera, dejó motivos para el optimismo, aunque el marcador no terminara de reflejar las aspiraciones locales. "El equipo ha dado la cara en todo momento y nos quedamos con la sensación de haber merecido algo más", afirmó. El jugador también reconoció que el parón se hizo largo para una plantilla que estaba deseando recuperar la competición: "Teníamos ganas de jugar ante nuestra gente y creo que el equipo ha dado buena imagen. Estamos trabajando muy bien y las sensaciones son buenas".

Sus palabras reflejan la lectura que hace el vestuario del empate: la frustración por no haber conseguido un premio mayor convive con la confianza en el trabajo que está realizando el grupo. Valera, además, llega a este tramo de la temporada con protagonismo ofensivo después de haber marcado frente al Espanyol en la jornada anterior al parón.

La ocasión del minuto 90 que pudo cambiarlo todo

El Elche tuvo una oportunidad para llevarse la victoria en el tramo final. En el minuto 90, Valera encontró a Martim Neto en una posición favorable y le entregó un pase atrás que podía convertirse en la acción decisiva de la tarde. Sin embargo, el disparo del centrocampista portugués salió demasiado centrado y terminó sin el desenlace que buscaban los locales.

El carrilero reconoció que vio a su compañero en buenas condiciones para finalizar la jugada y lamentó que no acabara en gol. "Lo he visto solo. Hubiera estado bien que hubiera sido gol, pero son cosas del fútbol", comentó sobre una acción que pudo cambiar el resultado. La oportunidad resume el sabor agridulce con el que el Elche terminó el encuentro: el equipo compitió, encontró una ocasión clara para decantar el marcador y acabó sin sumar los tres puntos.