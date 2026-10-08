Anselmi, técnico del Elche, esquiva la detención y puesta en libertad de Josan: "Es un tema privado y lo tomo con naturalidad"

El entrenador argentino del cuadro ilicitano no quiso valorar la situación extradeportiva que ha vivido el delantero en los últimos días, acusado de malos tratos hacia su pareja

El Elche ha estado de actualidad en los últimos días por un tema que poco o nada tiene que ver con el mundo del fútbol. El nombre de uno de sus jugadores, Josan, detenido y posteriormente puesto en libertad por presuntos malos tratos hacia su pareja. Este mismo jueves, en la previa del duelo del próximo domingo de los ilicitanos ante el Celta de Vigo, el técnico Martín Anselmi no quiso entrar en valoraciones.

Martín Anselmi buscará ante el Celta de Vigo su segunda victoria de la temporada, que además de producirse, sería la segunda consecutiva tras el importante triunfo antes del parón de selecciones en Cornellá ante el Espanyol.

El escándalo de Josan que ha salpicado al Elche

Informando Martin Anselmi de la situación de aquellos jugadores con los que podría haber dudas, explicó el momento en el que se encontraba disponible Josan y además lo incluyó entre los disponibles sin querer hablar más allá de lo meramente deportivo: "Han entrenado de forma normal, como Josan y están disponibles. Lo de Josan es un tema privado y lo tomo con naturalidad. Hoy lo vi con toda la tranquilidad para entrenar y está disponible para jugar el partido".

Dejando atrás el tema de Josan, el Elche buscará frente al Celta de Vigo su segunda victoria del curso y la primera en un Martínez Valero que se ha ilusionado después del 1-3 ante el Espanyol. Martín Anselmi no escondió las dudas que tiene después de un parón tan largo porque lo que verdaderamente les gusta es poder competir: "Las ganas de ganar están siempre. Queremos ganar en casa y tenemos ganas de volver a reencontrarnos con nuestra gente. El hecho de estar tanto tiempo sin fútbol no sé si es productivo. Nos gusta entrenar para competir. Me gusta jugar el domingo, no sé si es el mejor horario, pero tenemos ganas de ver a la gente. Esperamos regalarle una victoria a nuestra afición".

Un Celta de Vigo muy parecido al Elche

Martín Anselmi apostó por un partido ante el Celta de Vigo en el que los estilos serán muy similares y afirmó que Giráldez comparte con él ciertos gustos futbolísticos: "El Celta es un equipo que juega bien al fútbol. Lo ha demostrado en algunas temporadas. Su entrenador y yo compartimos ciertos gustos futbolísticos. Es un equipo que sabe cuidar la pelota y defiende muy bien. Cuesta marcar un gol".

Por ello, espera Anselmi un encuentro en el que ambos equipos intenten manejar la pelota y proponer: "Espero un partido en el que intentarán proponer y tener balón. Maneja bien el bloque bajo y tienen paciencia. Cuando tienen la bola, construyen bien. Han jugador con muchas opciones. Es un entrenador que el once tenga variantes".

La vuelta de Febas para reencontrarse con el Elche

Por último Anselmi confesó no conocer el pasado de Febas, que este domingo regresará al Martínez Valero después de tres campañas como jugador del Elche. Ahora lo hará defendiendo los colores del Celta de Vigo: "No sé porque yo no estaba en el Elche y ahora no estoy en el Celta. Me parece un jugador muy bueno, de mucha calidad y que le dio mucho al Elche. Desconozco su presente en Vigo. Este partido podría tener minutos de inicio porque tienen bajas. No puedo responder a un jugador que no he entrenado".