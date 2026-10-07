Josan, jugador del Elche, responde junto a su esposa tras ser detenido por presuntos malos tratos: "Nos encontramos en un proceso de divorcio"

Tras ser detenido y pasar por dependencias policiales, el extremo fue puesto en libertad y ha dejado claro que "no existe ningún procedimiento judicial abierto", después de que su pareja retirase la denuncia

El Elche ha vuelto a verse sacudido por un caso extradeportivo que afecta en esta ocasión a uno de sus grandes referentes en los últimos años, el capitán Josan Ferrández, que ha sido detenido por una denuncia de su pareja por presuntos malos tratos y puesto en libertad tras pasar la noche en el calabozo, según desveló el Diario Información.

Nada tiene que ver su situación con la de Rafa Mir, que estando cedido en el conjunto franjiverde por el Sevilla FC quien fue condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, sentencia que el delantero murciano tiene recurrida. Aunque nunca es agradable que se produzcan este tipo de noticias, que tanto el futbolista como el club ilicitano han tratado de atajar.

El Elche niega que haya habido denuncia: "Está con normalidad"

Para ello, la entidad del Martínez Valero se ha dirigido a la prensa a través de un mensaje, no de un comunicado oficial, desmintiendo los hechos descritos por el citado medio. "En relación con Josan, informaros de que no existe ningún procedimiento judicial abierto contra él por malos tratos ni consta ninguna denuncia en trámite por estos hechos. El futbolista se encuentra en casa y con normalidad”, apuntó.

La denuncia de la pareja de Josan, con mensajes y fotografías

La versión contraria, sin embargo, es que el extremo de 36 años, que pasó por la cantera del Elche y regresó para jugar en su primer equipo desde 2018, sí ha estado en las dependencias policiales de Orihuela. Es más, se ha informado de que en la denuncia presentad por su pareja, con la que tiene dos hijos en común, "se han presentado diversas pruebas que han derivado en la detención, como mensajes vejatorios de WhatsApp o fotografías con imágenes de moratones supuestamente causados por los malos tratos denunciados”, como ha explicado el referido medio.

Sin embargo, poco después de saltar la noticia se ha conocido que la causa ha sido archivada al ser retirada la denuncia por la pareja de Josan, que incluso ha firmado un comunicado junto a su marido, difundido a través de Instagram, en el que ambos piden privacidad y coinciden en que no existe ningún “procedimiento judicial abierto”.

El comunicado conjunto de Josan y Rosa Duarte

"Ante las informaciones que han trascendido en las últimas horas sobre nuestra situación personal, queremos manifestar conjuntamente que nos encontramos inmersos en un proceso de divorcio. ​Como ocurre en cualquier proceso de estas características, estamos atravesando momentos que no siempre son sencillos. No obstante, queremos dejar claro que mantenemos el respeto mutuo y nuestra voluntad de afrontar esta situación de la manera más respetuosa posible.

​En relación con las informaciones y especulaciones que se han generado, queremos señalar que, en este momento, no existe ningún procedimiento judicial abierto que afecte a Josan Fernández. ​Por respeto a nuestra situación personal y, especialmente a nuestro entorno más cercano, pedimos que cualquier cuestión relacionada con este proceso permanezca dentro de nuestra esfera privada. ​Nuestra voluntad es zanjar cualquier tipo de polémica y poder afrontar esta nueva etapa con respeto y normalidad. Agradecemos la comprensión y el respeto hacia nuestra privacidad", señala la nota.

Sea como fuere, la información ha sacudido a la ciudad de Elche porque Josan no solo es un jugador emblemático de su equipo, siendo uno de los pocos supervivientes de Segunda B y de los futbolistas que más partidos oficiales han disputado en su historia (284). Además, fue pregonero de las últimas Fiestas de Agosto de la capital ilicitana, lo que demuestra lo arraigado que está en ella pese a ser natural de Crevillente.