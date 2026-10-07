Josan, detenido por una denuncia de su pareja por presuntos malos tratos

El capitán del Elche CF permanece a disposición judicial en Orihuela después de ser arrestado en Callosa del Segura; su mujer, con quien tiene dos hijas en común, se encuentra en proceso de separación

Josan Ferrández, capitán del Elche CF y uno de los grandes referentes del club en los últimos años, ha sido detenido por una denuncia presentada por su pareja por presuntos malos tratos. El futbolista fue arrestado durante la noche del martes en Callosa del Segura, localidad en la que reside, y ha permanecido en los calabozos de los juzgados de Orihuela a la espera de que se determine su situación judicial.

La información fue adelantada por el diario Información, que ha señalado que la denuncia fue presentada por su pareja. Ambos tienen dos hijas en común y, según las informaciones publicadas, se encuentran desde hace un tiempo en proceso de separación. El procedimiento se encuentra ahora en manos de las autoridades, que deberán esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y decidir los siguientes pasos.

La denuncia, según la documentación que ha trascendido, incorpora diferentes elementos que han sido puestos a disposición de las autoridades. Entre ellos figurarían mensajes de WhatsApp presuntamente vejatorios y fotografías en las que aparecen hematomas que la denunciante atribuye supuestamente a los hechos por los que presentó la denuncia.

La investigación deberá determinar lo ocurrido

La existencia de una denuncia y la posterior detención no implican que los hechos hayan quedado acreditados. Josan Ferrández mantiene la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento y será la investigación judicial la que determine las circunstancias de lo sucedido y las posibles responsabilidades, en caso de que las hubiera.

Según las informaciones publicadas, la relación entre ambos atravesaba una situación complicada y se encontraba en proceso de separación. Ahora será la justicia la que analice las pruebas aportadas y las declaraciones de las partes antes de adoptar una decisión sobre la situación del futbolista, que permanece a disposición de las autoridades judiciales de Orihuela.

Un símbolo del Elche y uno de los supervivientes de Segunda B

La noticia afecta además a uno de los jugadores más identificados con el Elche en las últimas temporadas. Josan, nacido en Crevillent, es uno de los futbolistas con más partidos oficiales en la historia reciente de la entidad franjiverde, con 284 apariciones. Su trayectoria le ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del club y en uno de los pocos supervivientes de aquella plantilla que consiguió avanzar desde la etapa en Segunda B.

El extremo renovó el pasado verano por una temporada más, prolongando así su vinculación con el conjunto ilicitano. Su peso dentro del vestuario también le llevó a asumir la capitanía y a convertirse en una de las figuras de referencia para la afición.

Su relación con la ciudad va incluso más allá del fútbol. El pasado verano fue elegido pregonero de las Fiestas de Agosto de Elche, un reconocimiento especialmente significativo para un jugador considerado un emblema del club. Durante aquellos actos, además, el Ayuntamiento le concedió el Ram d'Or, máxima distinción del municipio, como reconocimiento a su trayectoria y a su vínculo con la ciudad.

Un caso que vuelve a poner el foco en el Elche

La detención de Josan llega además después de un episodio especialmente delicado que afectó al Elche la pasada temporada. El club contó entonces con Rafa Mir, quien fue condenado posteriormente a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, según la sentencia, que el futbolista recurrió. Actualmente se encuentra cedido por el Sevilla en el Aris de Salónica.

El caso de Josan, no obstante, se encuentra en una fase completamente distinta. En este momento existe una denuncia, una detención y una investigación en marcha, pero no una resolución judicial sobre los hechos denunciados.