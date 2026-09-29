Martim Neto aprieta durante el parón: "Cuando venga la oportunidad, estar listo"

El Elche aprovecha el parón de selecciones para completar una particular mini pretemporada en el Pinatar Arena. Martim Neto analiza el trabajo del equipo y su situación personal, con la mirada puesta en el Celta y en aprovechar la oportunidad cuando llegue

La pausa en la competición está permitiendo al equipo trabajar con mayor intensidad los conceptos de Eder Sarabia y reforzar la convivencia dentro del vestuario. Martim Neto ha sido uno de los encargados de analizar estas jornadas de trabajo y ha destacado la importancia de aprovecharlas para seguir creciendo como grupo. "Estamos aquí para estar juntos, trabajar los métodos que quiere el míster. El grupo está muy bien", explicó el centrocampista portugués.

Neto ya mira al regreso ante el Celta

La concentración en Murcia también supone una oportunidad para aquellos futbolistas que buscan ganar protagonismo o completar su puesta a punto. En ese escenario se encuentra Neto, que no está teniendo el inicio de temporada que esperaba y trabaja para estar preparado cuando llegue su momento. "Los ojos están en el Celta y en esta semana para todos los jugadores. Queremos estar lo más preparados posible", señaló el portugués.

El centrocampista no escondió las dificultades que está encontrando en este comienzo de curso, aunque mantiene intacta su confianza para darle la vuelta a su situación. "Me está costando el inicio y cuando venga la oportunidad, estar listo", afirmó.

El triunfo ante el Cartagena devuelve sensaciones

El Elche llega a esta concentración después de recuperar sensaciones en el amistoso disputado el pasado viernes frente al Cartagena. El conjunto ilicitano se impuso por 3-0 en un encuentro que sirvió para mantener la actividad competitiva durante el parón. Para Neto, la victoria también tuvo un componente importante más allá del resultado. "El equipo lo merecía y sirve para demostrar que estamos haciendo un buen trabajo y queremos también ganar en casa", comentó.

El triunfo permitió al grupo afrontar con mayor tranquilidad estas dos semanas de trabajo, aunque el objetivo pasa ahora por trasladar esas buenas sensaciones al regreso de la competición.

México Sub-20, próxima prueba para el Elche

La preparación continuará este viernes con un nuevo amistoso. El Elche volverá a disputar un encuentro en las instalaciones del Pinatar Arena, esta vez frente a la selección sub-20 de México.

El partido está programado para las 10:00 horas y servirá como otra prueba dentro de esta particular pretemporada. Una nueva oportunidad para que los futbolistas mantengan el ritmo, asimilen las ideas de Sarabia y, en casos como el de Martim Neto, sigan trabajando para estar preparados cuando llegue la oportunidad. El Celta ya aparece en el horizonte y el centrocampista portugués tiene claro el objetivo: aprovechar cada entrenamiento para llegar al regreso de LaLiga en las mejores condiciones posibles.