Una plantilla que, según reconoce Buitrago, necesitó tiempo para terminar de tomar forma

Joaquín Buitrago ha repasado la actualidad del Elche. El presidente franjiverde habló del mercado, el interés por Germán Valera, las renovaciones y los proyectos de la ciudad deportiva y el Martínez Valero

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, repasó este jueves la actualidad del conjunto franjiverde durante la ofrenda floral a la Virgen de la Asunción. El dirigente habló del inicio de temporada, las limitaciones presupuestarias, el interés por Germán Valera, las renovaciones y los proyectos de la ciudad deportiva y el Martínez Valero. El Elche ha comenzado el curso con una plantilla que, según reconoce su propio presidente, necesitó tiempo para terminar de tomar forma. Las restricciones económicas condicionaron la planificación y obligaron al club a esperar hasta las últimas semanas del mercado para completar algunas piezas.

"Siempre vamos marcados por las limitaciones presupuestarias y eso hace que cerremos el mercado en las últimas fechas. Es el hándicap, como muchos equipos", explicó Buitrago al analizar las primeras jornadas. El dirigente franjiverde admitió que el equipo arrancó la competición sin estar completamente configurado, una circunstancia que obligó a los futbolistas a adaptarse progresivamente. Pese a ello, Buitrago se mostró confiado en la evolución del conjunto: "Se ven cosas interesantes, el equipo no va a tener problemas para ir escalando".

Germán Valera, en el radar de otros clubes

Uno de los nombres propios de sus declaraciones fue Germán Valera. El atacante ha despertado el interés de clubes como el Brujas y el Sporting de Portugal, una situación que el presidente interpreta como una consecuencia del trabajo realizado en el club. "El hecho de que jugadores de nuestra primera plantilla interesen hace ver que el buen trabajo a nivel de club y dirección deportiva", señaló Buitrago.

En cuanto a las posibles renovaciones, el presidente prefirió no ofrecer detalles. El Elche mantiene la cautela para evitar que cualquier información pueda alterar las negociaciones. "El tema de renovaciones lo mantenemos en reserva porque lo que hacen, si hablamos, es perjudicar. Todos saben cómo trabajamos", explicó.

También abordó el escenario que se abre cuando llegan propuestas económicas importantes por alguno de sus futbolistas. La postura del club pasa por encontrar una solución que permita proteger los intereses de todas las partes. "Cuando llegan ofertas suculentas tratamos de que las salidas beneficien a los futbolistas y no nos perjudiquen como club y que la salida sea consensuada", afirmó Buitrago.

La ciudad deportiva, pendiente del Ayuntamiento

Más allá del terreno de juego, la actualidad del Elche también pasa por sus proyectos de infraestructura. La futura ciudad deportiva continúa pendiente de los trámites administrativos y, actualmente, la licencia se encuentra en el Ayuntamiento. "La licencia está en el Ayuntamiento y estamos trabajando conjuntamente con ellos. El concejal de Urbanismo nos ha dicho que saldrá cuanto antes", explicó el presidente.

Buitrago es consciente de que este tipo de procedimientos requieren tiempo, aunque mantiene la confianza en que el proyecto pueda avanzar próximamente. "Va a ser pronto, porque las cosas tienen su tiempo y antes de dar un paso le damos muchas vueltas", apuntó. También habló del proyecto relacionado con el exoesqueleto del Martínez Valero. Un problema técnico obligó al club a reconsiderar la solución que se había planteado inicialmente. "Por un problema técnico vimos que la solución que nos daban no era la que más nos gustaba. Estos proyectos lo hacen poco prácticos", explicó. Pese a ese contratiempo, la intención del Elche continúa siendo aprovechar las posibilidades que ofrece su estadio. "El estadio tiene espacio y queremos sacarle provecho", aseguró.

El mercado de agentes libres sigue abierto

Buitrago también fue preguntado por la posibilidad de incorporar a algún futbolista que actualmente se encuentre sin equipo. El presidente no cerró la puerta, aunque dejó claro que no existe ninguna operación concretada. "Nos da tranquilidad. Están mirando, pero no hemos concretado nada", concluyó.

Así, el Elche afronta las próximas semanas pendiente de varios frentes: el crecimiento del equipo sobre el césped, el futuro de jugadores como Valera y el avance de unos proyectos institucionales que pretenden acompañar al club en su regreso a Primera División.