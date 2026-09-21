Anselmi salva los muebles en el Elche

El técnico argentino sumó su primer triunfo del curso, ante el Espanyol y justo antes del parón de selecciones. Los ilicitanos siguen en puestos de descenso tras siete jornadas

El Elche llegó a la última jornada antes del parón de selecciones que durará hasta el próximo 9 de octubre. En la última jornada de LaLiga EA Sports, varios equipos como Celta de Vigo, Málaga o el propio Elche, llegaban con la cuenta pendiente de ganar después de seis fechas disputadas y con la séptima en juego. El Elche además contaba con el peso de tener a Anselmi como nuevo técnico desde que Eder Sarabia decidiese salir al final de la pasada temporada para tomarse un año sabático.

Martín Anselmi está viviendo en el Elche su primera experiencia en España aunque no se está estrenando en Europa ya que en la 2024/25 entrenó a Oporto durante un total de 21 encuentros. El cartel con el que llegaba el técnico argentino era importante ya que en Sudamérica había logrado varios títulos, la Copa Sudamericana entre otros. En sus primeros 100 días al frente del Elche, Anselmi empieza a mostrar los primeros 'brotes' verdes de su mando.

Anselmi respira en el Elche con el primer triunfo en LaLiga

El Elche de Martín Anselmi tiró de casta el pasado viernes para sumar los tres puntos en juego ante el Espanyol. A pesar de que lo ilicitanos se quedaron con 10 tras la expulsión de Redondo a los seis minutos de partidos, los pupilos de Anselmi fueron capaces de irse al descanso con un importante 0-2 gracias al doble de Fer Niño. El Espanyol recortó distancias con el tanto de Chust en propia puerta pero Valera volvió a marcar para los ilicitanos en el 78 y puso el definitivo 1-3.

El Elche sumaba así su primer triunfo de la temporada aunque este no sirva para salir de los puestos de descenso que ocupa actualmente con cinco puntos y teniendo solo por detrás a Valencia y Málaga (el único equipo de la Liga que aún no ha ganado).

Los primeros y complicados 100 días de Martín Anselmi

Anselmi no lo tenía sencillo en su llegada al Elche a pesar de su buen cartel en Sudamérica. El gran rendimiento dejado por Eder Sarabia hacía que las comparaciones, por mucho que sean odiosas, se diesen en el Martínez Valero, especialmente después de no sumar un triunfo en las seis primeras jornadas. El triunfo ante el Espanyol supuso un importante punto de inflexión tal y como el propio Anselmi confirmó en rueda de prensa aunque sin esconder el técnico argentino que en los duelos previos ya había habido ciertos cambios que apuntaban a la esperanza.

Apuntó Martín Anselmi de las ganas que tenían de demostrar el Elche su capacidad de juego ante el Espanyol: "Bueno, creo que esos puntitos de inflexión los estábamos sintiendo también los partidos anteriores. Creo que el partido que hicimos en San Mamés es una muestra de eso, el partido que hacemos contra el Real Madrid en casa es otra muestra de eso. Y la verdad que hoy llegamos con una sensación muy buena, con muchas ganas de creer, de demostrar lo que somos capaces, de que llegue esa primera victoria".

Manolo González junto a Martín Anselmi

El técnico del Elche también reconoció el valor del triunfo, más aún cuando se ha producido antes del parón de selecciones que dejará el fútbol de Primera huérfano hasta el próximo 9 de octubre: "Se empieza a hacer cuesta arriba y no solo internamente, te pasa en tu vida privada. Y están ahí la familia para bancarte, como decimos nosotros, con sus problemas también, que son parte de la vida. Y claro, venir hoy a jugar de visitante, cuando Elche la temporada pasada recién pudo ganar de visitante por primera vez al final de temporada, con un jugador menos, sabiendo que te quedan veintiún días para el próximo partido... Creo que afrontar veintiún días con un sabor amargo iba a ser aún cuesta arriba mucho más, porque ganar es un antídoto para todo, es así".

Un triunfo con un gran sacrificio familiar para Anselmi

Por último, Anselmi reconoció que la victoria, la primera en Liga, además de ser importante a nivel personal, también lo es por todo lo que ha tenido que sacrificar su familia: "Mi primera victoria en la Liga. Obviamente, a nivel personal quería ganar un partido en la Liga. Tardó en llegar. Pero más que un alivio como entrenador, también es un alivio puertas para adentro. Sí, porque yo sé el esfuerzo que hace mi mujer, que hacen mis hijos para trasladarse. Han vivido en muchos países. Ir al cole, cambiar de vuelta. Y la verdad que este triunfo, en lo personal, es para ellos".