Espanyol - Elche: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de Manolo González recibe al de Martín Anselmi en el RCDE Stadium, en el choque abrirá la jornada siete de LaLiga EA Sports

El Espanyol recibe en el día de hoy al Elche. Los de Manolo González llegan tras el tropiezo ante el Rayo Vallecano en Butarque, al igual que un conjunto como el de Martín Anselmi perdió en la visita del Real Madrid al Martínez Valero. Por ello, ambos equipos llegan a la séptima jornada de LaLiga EA Sports con el objetivo de sumar tres puntos con los que puedan despejar dudas antes del comienzo del parón de selecciones.

El Espanyol llega más perjudicado en cuanto a bajas se refiere al encuentro contra el Elche. Manolo González no podrá contar en el partido de hoy con los lesionados Jofre, Kike García y Javi Puado, además de la duda de Gorosabel. Por otro lado, Omar El Hilali vio tarjeta roja en el duelo ante el Rayo Vallecano, por lo que es una ausencia más. Martín Anselmi, por su parte, solo tendrá fuera de la convocatoria a Yago Santiago.

Así llega el Espanyol al partido contra el Elche

El Espanyol afronta la séptima jornada de LaLiga EA Sports tras un comienzo de curso irregular. El conjunto de Manolo González empezó con buenas noticias por la victoria en el RCDE Stadium ante el Levante, con doblete de Roberto Fernández. Tras ello, el equipo perico encandenó malos resultados como las derrotas contra el Real Madrid y Real Sociedad, así como el empate en casa frente al Sevilla de Luis García Plaza.

Los pericos respondieron con la victoria ante Osasuna en El Sadar, pero las malas sensaciones volvieron a llegar con la derrota del pasado martes frente al Rayo Vallecano en Butarque. Por ello, el Espanyol se aferra a la afición del RCDE Stadium para conseguir los tres puntos contra el Elche, claves para llegar con buena sintonía a un parón de selecciones más largo de lo habitual.

El Elche, en crisis y con Anselmi en el foco

El Elche encara el partido ante el Espanyol en una crisis real de resultados. Los de Martín Anselmi no han ganado en lo que llevamos de temporada, por lo que un nuevo tropiezo en el RCDE Stadium podría significar la destitución del técnico del equipo iliciano, que llevan dos empates y cuatro derrotas en seis jornadas de LaLiga EA Sports. Por ello, tras la derrota ante el Real Madrid en el Martínez Valero, están obligados a ganar.

¿A qué hora se juega el partido? Espanyol - Elche

El horario fijado para el Espanyol - Elche de la séptima jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 21:00 en horario peninsular y 20:00 en Canarias, de este sábado 18 de septiembre.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Espanyol - Elche

El encuentro entre el Espanyol y el Elche se podrá seguir en directo, en televisión, a través de DAZN LaLiga, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Espanyol - Elche

Además, el Espanyol - Elche podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el RCDE Stadium desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Manolo González y el de Martín Anselmi, que viene de perder ante el Real Madrid en el Martínez Valero.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Espanyol - Elche, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el choque del RCDE Stadium. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Manolo González y Martín Anselmi, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Espanyol y Elche

Espanyol: Dmitrovic, Unai Núñez, Riedel, Cabrera, Hinojo, Gabriel Moscardo, Edu Expósito, Marcos Fernández, Javier Hernández, Bryan Zaragoza y Roberto Fernández.

Elche: Dituro, Buba Sangaré, Redondo, Chust, Revivo, Valera, Tete Morente, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Martim Neto y Fer Niño.