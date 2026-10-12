El Celta está preparado para jugar contra la Juventus: "Estamos muy ilusionados con Europa"

El Celta aparca LaLiga para centrarse en la visita de la Juventus, un encuentro marcado en rojo en el calendario celeste más de 26 años después del último enfrentamiento en Vigo. Tras la derrota ante el Omonia Nicosia, los de Claudio Giráldez buscan una victoria clave en Europa, con tres bajas

El Celta cambia el chip durante unos días. La competición liguera queda en un segundo plano para centrar todos los esfuerzos en una de las citas más atractivas de la temporada: la visita de la Juventus a Balaídos. Más de 26 años después, el conjunto italiano regresa a Vigo para medirse a un equipo celeste que quiere convertir la noche europea en una fiesta junto a su afición, pero que también necesita los tres puntos para dejar atrás el inesperado tropiezo frente al Omonia Nicosia en Chipre.

El equipo dirigido por Claudio Giráldez afronta el encuentro con la intención de dar un paso adelante en el torneo continental. La derrota ante el conjunto chipriota ha complicado el camino de los vigueses y obliga a reaccionar ante un rival de entidad. La oportunidad, además, llega en un escenario que se espera lleno y con una afición deseosa de disfrutar de una noche de las grandes en Europa.

Giráldez mantiene tres bajas para recibir a la Juventus

Para preparar el partido, Giráldez seguirá condicionado por las lesiones de Miguel Román, Carl Starfelt y Jones-El Abdellaoui. Los tres futbolistas continúan fuera de los planes del técnico y todavía necesitan varias semanas para estar disponibles, por lo que no se espera que puedan ayudar al equipo en esta cita europea.

La previsión es que el entrenador celeste mantenga una convocatoria similar a la utilizada frente al Elche, aunque con las habituales rotaciones que caracterizan sus alineaciones. Giráldez acostumbra a gestionar los minutos de su plantilla en función de las exigencias del calendario, una cuestión especialmente importante en una semana en la que el Celta tendrá que compaginar Europa con LaLiga.

El encuentro ante la Juventus supone, por tanto, una prueba de nivel para medir la capacidad de respuesta de los vigueses. El objetivo inmediato es recuperar sensaciones y evitar que el tropiezo en Chipre marque el rumbo de su participación continental.

La plantilla pide el apoyo de Balaídos

La ilusión por el partido también se refleja en las palabras de los jugadores. Ferran Jutglà dejó claro que el vestuario está centrado en la competición europea y en preparar de la mejor manera posible la visita del conjunto italiano. "Estamos muy ilusionados con Europa. Ahora a preparar bien el partido ante la Juventus y después ya pensaremos en el Alavés", señaló el atacante, que puso el foco en el compromiso continental antes de volver a pensar en LaLiga.

En la misma línea se expresó Aleix Febas, que lanzó un mensaje a los aficionados que acudirán a Balaídos para arropar al equipo. El futbolista destacó la importancia de contar con el respaldo de la grada en una noche que se presenta especial para el celtismo. "Le pedimos que esté con nosotros porque, como siempre, lo daremos todo y creo que veremos un partido muy bonito en Balaídos", afirmó.

También Yoel Lago quiso subrayar la motivación del grupo, aunque recordó que el Celta debe afrontar el encuentro con la misma exigencia que cualquier otro compromiso. "El equipo está muy ilusionado con este partido, pero tenemos que darle la misma importancia que a todos e ir a por los tres puntos", explicó.