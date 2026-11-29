El de Talavera de la Reina será presentado este lunes como nuevo director deportivo con la misión de enderezar el rumbo del club en Primera división y lograr la permancia; llega con un hombre de confianza como Carmelo del Pozo

El Málaga Club de Fútbol está a punto de comenzar una nueva etapa deportiva y para ello ha cerrado ya la contratación de su nuevo director deportivo, Miguel Ángel Corona. El club malacitano venía negociando desde hace varios días con el talaverano, que estaba enrolado en el proyecto del Panathinaikos, pero la llamada del Málaga le ha convencido para volver a LaLiga después de salir del Valencia.

El dirigente tendrá la ardua labor de intentar levantar al equipo, hundido en el farolillo rojo de Primera división con tan solo cinco puntos, siendo hasta la fecha el único equipo del campeonato que no ha conseguido una victoria.

Según informa Deportes Cope Málaga﻿, Miguel Ángel Corona y el Málaga ya tiene cerrado su acuerdo para lo que resta de temporada y dos más, lo que evidencia que en el club costasoleño confían en el buen hacer del director deportivo ya sea en Primera si lograran la permanencia o en Segunda en caso de descenso a final de la presente temporada.

Corona, en una rueda de prensa con el Valencia. / VCF

Será presentado este lunes

De hecho, Miguel Ángel Corona llegara a La Rosaleda acompañado de un hombre de confianza, Carmelo del Pozo, que sería su segundo de a bordo y con el que ya trabajó en el Valencia durante dos campañas. Corona ya estuvo viendo el partido ante el Athletic Club de este domingo y será presentado este mismo lunes, comenzando desde ya a trabajar en mejorar el equipo en el próximo mercado de enero.

Además de intentar reforzar al equipo, la primera decisión que deberá tomar el sustituto de Loren Juarros en la dirección deportiva tiene que ver con el entrenador Juanfran Funes. Hasta la fecha, el lojeño se ha mantenido fuerte en el banquillo pero es cierto que los triunfos no llegan y los resultados pueden acabar pasando factura.

Todo hace indicar que de momento no habrá cambio en el banquillo y seguirá al menos una semana más, quizás hasta Navidades para comprobar si el equipo reacciona antes de de final de año.

Corona, experiencia en los despachos

Miguel Ángel Corona inició su carrera como director deportivo en 2017, incorporándose a la UD Almería, club en el que había militado como futbolista. Durante dos temporadas participó en la planificación de la plantilla y en la gestión del mercado de fichajes.

En enero de 2020 llegó al Valencia CF como responsable de scouting. Posteriormente ocupó los cargos de secretario técnico, director técnico y, desde julio de 2023, director deportivo. Durante casi seis años fue una de las figuras responsables de la configuración de las plantillas y de la política de fichajes del club valencianista. Abandonó la entidad en noviembre de 2025.

Su siguiente destino fue el Panathinaikos griego, donde asumió la dirección deportiva y la jefatura del departamento de fútbol. Su trayectoria está marcada por la experiencia en tres clubes, la planificación de plantillas y la gestión del mercado nacional e internacional. Ahora le llega el turno del Málaga.