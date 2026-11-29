Tamiou vuelve a reivindicarse como 'playmaker', Jesuly se muestra certero y Nico Guillén firma una definición con mucho talento para certificar la necesitada y meritoria victoria del filial ante uno de los equipos de la parte alta de la tabla en el Grupo IV de la Segunda Federación

Lóciga celebra el momentáneo 2-0 para el Sevilla Atlético en el triunfo ante el CD Don Benito. / Sevilla FC

El Sevilla Atlético se ha dado un festín en la mañana de este domingo y ha celebrado una plácida victoria por 3-0 ante el CD Don Benito para ponerle fin a una mala racha de cuatro jornadas sin ganar con dos derrotas consecutivas. Con este triunfo, el filial se aleja del pozo de la clasificación del Grupo IV de la Segunda Federación y, con su derrota, el conjunto extremeño ve frenado su buen inicio saliendo momentáneamente de los puestos de 'play off' de ascenso.

Un golazo de Tamiou Kpebane, en ese nuevo rol de '10' que le ha encontrado Diego Galiano abrió el camino; un penalti convertido por Jesuly consolidó el buen partido franjirrojo en la reanudación y una muestra de talento de Nico Guillén redondeó el marcado a falta de más de media hora para el final de este encuentro de la jornada 13 en la cuarta categoría del fútbol español.

El nuevo jugón: Tamiou Kpebane, de irregular carrilero a diferencial mediapunta

El Sevilla Atlético afrontaba el partido de este domingo con las bajas de Rafa Romero, Adrián Pérez y Marc Scuri﻿, convocados por Luis García Plaza para el choque de esta noche contra la Real Sociedad; más las ausencias de los lesionados Eric Alcaide, José Pedraza y Toscano.

Pese a ello, la puesta en escena ante el CD Don Benito fue muy buena y el partido se encarriló en el tempranero minuto 5', con una espectacular acción individual de Tamiou, que dejó plantado al primer rival con un control orientado para amagar con una pisadita, eliminar otro defensor pasando el balón entre sus piernas y batir a César abriendo el interior de la bota para colocar un disparo cruzado con el que puso el 1-0﻿. Se suponía que era lateral, pero... tiene mucho talento.

Jesuly amplía diferencias de penalti; entre Tamiou y Nico Guillén sentencian con un golazo

El tanto afianzó el dominio de los locales, que sólo pasaron apuros en una buena parada de Loren a disparo de Sergio Alonso pasada la media hora y que incluso mereció irse al descanso con algún gol más gracias a las intervenciones de César Llera ante Manuel Ángel y Lóciga. No obstante, el filial acabaría encontrando el premio a su buen fútbol con el 2-0, al poco de iniciarse la segunda mitad.

Brian Velázquez derribó en el área a Ibra Sow en el 55' y Jesuly transformó el penalti con plena seguridad, ajustando el balón a la cepa del poste derecho del portero del CD Don Benito, que se lanzó con acierto quedándose muy cerca de tocar la pelota. Sólo 10 minutos después, llegó el 3-0 que sentenciaba la contienda. Otro golazo.

De nuevo sobresalió la zancada y la calidad de Tamiou para romper líneas por dentro y ceder a la izquierda, donde Jesuly la puso de cara a la media luna del área. Allí apareció Nico Guillén para definir cual golpe con palo de golf. Rasito, ajustadito al palo e imposible, de nuevo, para la ágil estirada del meta del conjunto pacense. Una excelente mañana de fútbol, tres puntos muy valiosos y una inyección de confianza muy necesaria.

Ficha técnica del Sevilla Atlético - Don Benito de Segunda RFEF

3- Sevilla Atlético: Loren Luchino; Valentino, Iker Muñoz, Sergio Martínez (Jalade 46'), Manuel Ángel; Mario Díaz, Nico Guillén; Lóciga (Jorge Moreno 70'), Tamiou (Aitor Caballero 76'), Jesuly (Edu Altozano 84'); e Ibra Sow (Iker Villar 76').

0- CD Don Benito: César Llera; Bote (Osei Philipp 65'), Rubén Sánchez, Brian Velázquez, Samu Gomis; Asier López, Carlos López, Keita (Mancha 65'), Lorenzo Busi (Antonio Pavón 46'); Sergio Alonso (Nando Copete 57') y Gorka Santamaría.

Árbitro: Javier Tabares Ramírez (colegio tinerfeño). Amonestó al local Lóciga y al visitante Mancha.

Goles: 1-0 (5') Tamiou Miguel; 2-0 (57') Jesuly, de penalti; 3-0 (67') Nico Guillén.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios (Sevilla) ante un total de 545 aficionados.