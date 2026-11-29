El omnipresente futbolista catalán, definición perfecta de futbolista polivalente de los de verdad, sigue ganando ritmo tras su larga lesión de rodilla y, sólo un mes después de su recuperación, ha participado en los siete últimos partidos de su equipo

Suele decirse que el 'hat-trick' perfecto es aquel en el que un futbolista marca tres goles en el mismo partido pero uno es con la cabeza, otro con su pierna derecha y otro con la izquierda. El titular de esta noticia sobre Aitor Ruibal no se refiere a estos casos, pero no cabe duda de que el 'triplete' del comodín del Real Betis resulta de lo más particular. Y es que, si bien la polivalencia en un concepto en boga en el fútbol moderno, son muy pocos los jugadores que realmente hacen honor a esa palabra.

Delantero centro en el derbi, extremo en Champions y lateral contra el Rayo

Una cosa es poder jugar en varias posiciones y otra muy distinta es la facultad de poder desempeñar diversos roles sin perder una pizca de rendimiento y actuando con la misma profesionalidad. Dentro de esos contados casos de versatilidad real, sin duda el '24' verdiblanco es uno de los ejemplos más claros. Y sólo hace falta echar la vista atrás siete días para que esta apreciación sea refutada con hechos irrefutables.

El Real Betis ha jugado tres partidos en una semana, Aitor Ruibal ha participado en los tres y en cada uno de ellos ha ocupado una demarcación diferente: el sábado día 21 de noviembre, en El Gran Derbi con el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue la gran sorpresa del once de Pellegrini, saliendo como titular para ejercer de '9'; el martes, contra el SK Slovan de Bratislava en la Champions, salió como revulsivo para suplir a Antony dos Santos en el extremo derecho y este pasado sábado, ante el Rayo Vallecano, saltó también desde el banco para colocarse como lateral diestro en lugar de Héctor Bellerín.

Aitor Ruibal presiona a un rival en el partido de Champions entre Slovan y Betis. / Imago

La carta de la baraja verdiblanca que más ha echado de menos Pellegrini

De esta anécdota cabe deducirse las irrefrenables ganas que tenía Manuel Pellegrini de poder contar con el siempre cumplidor comodín de su baraja. El ultracompetitivo Aitor Ruibal pasó por el quirófano en el mes de abril para corregir un daño en el menisco que desde hacía dos años le obligaba a soportar mucho dolor a la hora de jugar y entrenar. Por este motivo, se quedó sin pretemporada, se perdió el inició de la 2026/2027 y no pudo estar a disposición del técnico chileno hasta finales de octubre.

Las primeras convocatorias en las que entró fueron para recibir al Feyenoord de Rotterdam y para la visita a Balaídos, el 21 y 25 de octubre; pero se quedó sin jugar en ambos y vio desde el banquillo tanto el 1-0 ante los neerlandeses como 0-0 con el RC Celta. Una semana después tuvo 15 minutos contra el Málaga CF y media horita en el Signal Iduna Park, donde estrenó su casillero anotador en su debut en la UEFA Champions League para recortar diferencias ante el Borussia de Dortmund.

Aitor Ruibal, con una herida sangrante en su cabeza, protege el balón ante Kike Salas. / Imago

A partir de ahí, ha seguido ganando ritmo: 21' frente al Elche CF; 118' en el duelo de Copa del Rey contra el CDA Navalcarnero, con dos asistencias; 62' contra el Sevilla FC, en el derbi; 15' frente al SK Slovan, su segunda cita en la Champions; y los 27' en la derrota a manos del Rayo. En total, con sólo un mes transcurrido desde su vuelta al equipo, Aitor Ruibal ha participado en siete partidos de nueve y acumula 286 minutos jugando en cualquier sitio que Pellegrini le necesite.