En dos momentos del partido, uno tras el gol de menor de los Williams, desde el fondo de la portería donde atacaba el Athletic, se profirieron dos insultos racistas que el Athletic ha denunciado en sus redes sociales, también el Málaga y LaLiga ya está investigando

El Athletic Club se llevó una gran victoria de La Rosaleda tras vencer al Málaga por 3-4 con goles de Oihan Sancet, Álex Berenguer, Nico Williams y Hugo Rincón, pero además de los tres puntos, el conjunto rojiblanco se volvió a Bilbao con el amargo sabor de haber sufrido insultos racistas durante el partido, tal y como desveló una vez finalizado el encuentro.

A través de sus redes sociales, la entidad vasca denunció los insultos racistas dirigidos a sus jugadores Iñaki y Nico Williams desde la grada de La Rosaleda durante el partido que ha enfrentado este sábado al equipo rojiblanco con el Málaga.

"El Athletic condena enérgicamente los insultos racistas proferidos durante el Málaga-Athletic desde la grada hacia nuestros jugadores, tal y como han mostrado en Euskal Telebista", señala el mensaje publicado por la entidad bilbaína en su cuenta oficial de X.

En las imágenes emitidas por la televisión vasca se escuchan gritos de "mono" y "puto negro" dirigidos a los hermanos Williams en dos momentos diferentes del encuentro, procedentes de aficionados situados en el fondo de La Rosaleda en el que ha atacado el Athletic durante la primera parte.

"No hay cabida para el racismo ni en el fútbol ni en la sociedad que queremos. Tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación", añade el club rojiblanco en su condena.

Iñaki y Nico Williams celebran un gol en La Rosaleda. / Imago.

Un aficionado, expulsado; el Málaga condena los hechos

Según ha informado además la cadena vasca, LaLiga ha actuado identificando y expulsando al aficionado responsable, además de trasladar el caso a las autoridades competentes para que se depuren responsabilidades. Por su parte, el Málaga CF ha condenado los hechos y ha anunciado la suspensión cautelar del abono del implicado, colaborando también en la investigación.

Está por ver si finalmente hay más identificados pero lo que sí parece complicado es que el Málaga pueda recibir algún tipo de sanción más allá de la expulsar y retirar el abono al hasta ahora único identificado, ya que el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias no ha reflejado los hechos en el acta arbitral, lo que sí sería relevante a la hora de de poder aplicar una posible denuncia disciplinaria.

De momento, no consta una resolución oficial ni una sanción al Málaga CF por lo sucedido. La posible intervención de los organismos competentes y el análisis de las imágenes disponibles serán claves para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en las próximas semanas.