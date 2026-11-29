El delantero congoleño tuvo que despedirse del San Diego FC por problemas familiares y ha regresado a Sevilla mientras busca equipo en el mercado invernal de fichajes, de nuevo como agente libre

Imágenes compartidas por Bakambu tras el Betis - Rayo: con Deossa, en el vestuario, y en la grada, viendo el partido. / @bakambu17

Canta Joaquín Sabina aquello de "Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver", pero Cédric Bakambu ha optado por todo lo contrario de lo que le recomienda el jiennense. Lo primero que el delantero franco-congoleño de 35 años ha hecho después de dar por terminada su breve etapa en el San Diego FC ha sido volver a Sevilla, dejarse ver por el Estadio de La Cartuja y visitar el vestuario del Real Betis tras asistir en directo al choque liguero del sábado contra el Rayo Vallecano (0-1).

El 'Príncipe de Montequinto' vuelve a casa

Tras terminar su contrato con el Betis, Bakambu firmó un contrato de seis meses con el San Diego FC, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en el que ha dejado una más que notable hoja de servicios: cinco goles y tres asistencias en sólo 446 minutos repartidos en nueve partidos; sólo cuatro de ellos como titular. Ahora, mientras se prepara para afrontar el mercado invernal de fichajes de nuevo como agente libre, ha decidido volver a la que fue su casa entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de este 2026.

El 'Príncipe de Montequinto', como le apodaron cariñosamente en su etapa verdiblanca, ha compartido varias fotografías y vídeos en sus 'stories' de Instagram: el aterrizaje en el aeropuerto de Sevilla, una visita a los murales de La Cartuja que recuerdan a todos los futbolistas y a las diferentes plantillas de la historia bética, viendo el partido ante el Rayo desde las gradas y posando junto a Nelson Deossa en su posterior bajada hasta los vestuarios para poder reencontrarse con los que hasta hace muy poquito eran sus compañeros.

Cédric Bakambu, en una entrevista con ESTADIO Deportivo. / Lince

La sincera carta de Bakambu para despedirse del San Diego FC y los supuestos motivos reales de su marcha: "Yo quería quedarme"

La MLS concluyó el pasado 8 de noviembre, pero Cédric Bakambu ya había terminado su periplo dos semanas antes y no fue convocado en los dos últimos encuentros. Después de deslizar algo en su carta de despedida, ESPN ha explicado que Bakambu se va de Estados Unidos decepcionado por haberse sentido discriminado a la hora de buscar una vivienda adecuada para su familia... y resulta más que evidente que el dinero no era un problema en ese sentido.

"San Diego FC, sinceramente desearía poder continuar este viaje; pero algunas decisiones están fuera de nuestro control. En tan poco tiempo, he desarrollado un profundo afecto por este club, esta ciudad y, especialmente, por los aficionados que me recibieron con una calidez increíble. Estoy orgulloso de haber vestido esta camiseta y de haber dado todo de mí en cada paso del camino", explicaba el pasado 8-N en su canal de Instagram, diciendo adiós a pesar de tener contrato hasta el 31 de diciembre.

"Gracias a mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a todos los aficionados por su confianza, amor y apoyo. Quería continuar en el equipo, pero me voy con recuerdos maravillosos, con una profunda gratitud y sin arrepentimientos por la dedicación y el compromiso que puse en este viaje. Gracias por todo, San Diego FC", finalizaba el ex del Betis, que busca nuevo destino tras jugar en Francia (FC Sochaux y Olympique de Marsella), en Turquía (Bursaspor y Galatasaray), en España (Villarreal CF y Real Betis), China (Beijing Gouan), Grecia (Olympiacos), Arabia Saudí (Al-Nasr FC) y Estados Unidos.