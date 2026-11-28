Isco Alarcón analizó las claves de la derrota de su equipo en casa ante el Rayo Vallecano y señaló al colegiado balear tras acabar el partido. El malagueño se quejó del poco dialogo que permitió el trencilla

Isco habló sobre la actuación arbitral y la última acción de Troy Parrott﻿, destacando lo difícil que es comunicarse con los colegiados. "Yo le preguntaba al árbitro porque justo ha pitado una falta en contra nuestra por un leve pisotón, que ha sido igual que el pisotón a Parrott dentro del área. Solo trato de entender los criterios que a veces utilizan. Y bueno, quedó demostrado en el derbi el otro día, y ahora que da igual que seas el capitán, que no se puede hablar con ellos, así que...", apostilló el capitán verdiblanco.

Autocrítica tras la derrota del Betis ante el Rayo Vallecano

El líder verdiblanco también fue autocrítico con la actuación del equipo. "No quiero que sirva como excusa. Hemos perdido, yo creo que... En un partido donde creo que podríamos haber estado mejor. Creo que hemos tenido alguna ocasión para meter algún gol. Pero bueno, esto es fútbol, nos duele en casa no poder sumar de tres, porque veníamos haciéndolo siempre, a excepción del partido del Barça", comentó Isco Alarcón.

Isco ante el Rayo Vallecano con el Betis / IMAGO

"Al final los otros equipos también juegan. Yo creo que el Rayo ha hecho un muy buen partido y hoy hemos caído otra vez en lo que nos lleva penalizando quizás un poco durante el año: jugar demasiado acelerados en los metros finales, no acabando como deberíamos la jugada", analizó Isco tras el encuentro señalando la poca efectividad en ataque de su conjunto.

El vestuario no escucha el ruido ajeno

También habló del cartel de equipo revelación que se le está colgando a la plantilla de Manuel Pellegrin﻿i, desde el vestuario no está pendientes al ruido externo. "No, la verdad que nosotros no hacemos caso al ruido externo. Nosotros trabajamos cada día para ser mejores, para intentar hacer la mejor temporada posible, teniendo claro cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestra ambición" concluyo Isco Alarcón en sus declaraciones a los periodistas a pie de campo

Un vestuario fuerte

Eso sí, la fortaleza del grupo parece ser tan grande que el capitán del Betis está seguro que este tropiezo no es más que un aprendizaje en una temporada que está siendo histórica para el Betis. "Yo creo que hoy, en días de derrota, el equipo tiene mucho margen de mejora y estoy seguro de que esto solo ha sido un bache y que pronto vamos a recuperar la senda de la victoria", aseguró un Isco con mucha confianza en el vestuario.