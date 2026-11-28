Los de Pellegrini acabaron cayendo frente al Rayo Vallecano en un encuentro sin ideas y sin apenas intensidad por parte del equipo verdiblanco, dos factores que explican que el tanto de Jorge de Frutos acabase siendo el decisivo; así lo hemos vivido y contado en directo

El Betis se contagió de la fiebre del sábado por la tarde (en el mal sentido de la cuestión). Los de Manuel Pellegrini acabaron cayendo por un gol a cero frente al Rayo Vallecano en un encuentro sin ideas y donde nada salía, quitando la evidente pérdida de intensidad que sí tuvo el conjunto de Beñat San José. Un tanto de Jorge de Frutos acabó por decantar la balanza ante un equipo que lo intentó pero que no era capaz de llegar de forma certera a área contraria. Una piedra que debe servir para saber que LaLiga no debe olvidarse.

Las notas verdiblancas frente al Rayo

Álvaro Valles: 5

Poco pudo hacer en el gol, pero transmitió cierta inseguridad en la salida de balón, y más viendo como dos de los disparos visitantes se estrellaban en el palo.

Bellerín: 6

En un partido atascado y con pocas posibilidades, ha sido uno de los que más ha intentado llegar a área contraria y tapar esas carencias que la otra banda estaba dejando. Sin embargo, el partido necesitaba más electricidad, dando Pellegrini entrada a Aitor Ruibal.

Bellerín, en el encuentro frente al Rayo / IMAGO

Natan: 6

La zaga no cuajó una mala actuación a nivel individual, aunque errores siempre acaban condenando. Eso ocurrió en el tanto visitante, donde las posiciones no estuvieron bien marcadas.

Bartra: 6

El buen encuentro del central catalán acabó quedando marcado por salir en la foto del gol de De Frutos, pudiendo controlar el extremo sin mucha complicación y sin oposición alguna.

Junior Firpo: 2

El dominicano vuelve a demostrar que es el gran debe de este Betis. Tarde en las intercepciones e incapaz de seguir bien las transiciones ofensivas. Acabó siendo sustituido tras ver la cartulina amarilla en una acción que estuvo a centímetros de tener peores consecuencias.

Marc Roca: 6

Fue de menos a más, en una primera parte muy errática por su parte y que explica el por qué el Betis estaba teniendo muchas dificultades en la salida de balón. En la segunda mitad dio un paso adelante, pero no fue suficiente.

Marc Roca, en el encuentro frente al Rayo / IMAGO

Isco: 7

El mejor de Betis, una vez más. Algunas de sus diabluras acababan siendo las ocasiones más certeras del conjunto verdiblanco en el encuentro, sin contar todo lo que aportaba en una construcción y salida de balón que estaba costando mucho. El cerebro.

Fornals: 5

No desarrolló un mal encuentro el castellonense, siendo uno de los que más se ofrecía en ese atascamiento general del Betis. Eso sí, su cometido no lo cumplía, teniendo la más clara del partido que pudo provocar un cambio general.

Antony: 4

Al principio del partido se veía que podía ser una de las grandes tardes del brasileño. Pero todo se acabó quedando en el 'parecer'. El extremo encaraba y era capaz de encontrar con facilidad área contraria, pero volvió a fallar esa determinación que tanto le caracterizaba. Uno de los primeros cambios, una vez más.

Abde: 5'5

En los primeros cuarenta y cinco minutos, no dudó en cabalgar individualmente para hacer lo que mejor sabe ejecutar. Sin embargo, al marroquí no le salían las cosas y no pudo ser esa pieza determinante capaz de desatascar este tipo de partidos.

Abde, en el encuentro frente al Rayo / IMAGO

Cucho Hernández: 5'5

Siempre se dice que el cafetero, en este contexto de partidos donde las ideas no brotan, es el único capaz de resurgir al equipo. Pero, en la tarde de este sábado, no fue así. Tuvo su hora de encuentro y dio lugar a Parrott.

Manuel Pellegrini: 4

No supo cambiar el guion de un partido frente a un Rayo que únicamente propuso mayor intensidad que su rival, sin entrar en más detalles tácticos. Aunque entendible, condena una vez más el ponerle la camiseta de titular a Junior Firpo.

Fran García: 4

Se entendió su suplencia en la tarde de este sábado y, cuando salió, se notó algo distinto. Pero fue un pequeño vislumbre, ya que se acabó contagiando del aura bética hoy. Señalado en el gol del Rayo, midiendo mal su salto con Isi Palazón.

Morante﻿: 5

Poco hizo el extremo en la tarde del sábado, teniendo dos oportunidades de poder haber hecho algo más sin mucho éxito dentro del área.

Parrott﻿: 3

El delantero sigue demostrando que, ya sea por A o por B, no genera nada en la fase ofensiva bética.

Aitor Ruibal﻿: 5

Algo igual que el resto del equipo. Poco pudo hacer para cambiar el guion.

Deossa: SC

Vio hasta una cartulina amarilla, aunque su salida sí intentó hacer algo distinto en un equipo plano.