El director deportivo ha elogiado la mano de Pellegrini para gestionar las tres competiciones y ha elogiado la confección del plantel recitando el banquillo de suplentes en el partido ante el Rayo Vallecano, que estaba plagado de internacionales

El Real Betis jugó hace siete días El Gran Derbi, el pasado martes disputó en Bratislava un choque de UEFA Champions League ante el SK Slovan en el que Manuel Pellegrini hizo seis cambios y este sábado ha vuelto a hacer otros seis para recibir al Rayo Vallecano en la jornada 14 de LaLiga EA Sports; sólo tres días antes de visitar al CD Extremadura en la Copa del Rey. En este sentido, el director deportivo Manu Fajardo ha elogiado la gestión de grupo del chileno para estar a tope en todas las competiciones.

Cuarto en LaLiga, sexto en la Champions y con la Copa del Rey a la vista

"Bueno, creo que es una responsabilidad muy grande, pero también es un motivo de satisfacción, todo lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo en la máxima competición del fútbol europeo. Pero como director deportivo y como dirigente del Betis, creo que también es un premio que recoge la entidad al buen hacer que lleva haciendo durante muchos años a nivel de staff, a nivel de plantilla, a nivel de consejo de administración...".

"Creo que es un premio que empieza a dar sus frutos. La labor que está haciendo el Real Betis como entidad se empieza a ver recompensado en la máxima categoría del fútbol europeo", ha explicado Manu Fajardo en declaraciones a Movistar+ LaLiga en la previa del Real Betis - Rayo Vallecano.

Fajardo presume de plantilla, de alineación y de banquillo

"Es una plantilla muy equilibrada. Jugamos el martes en la Copa del Rey y en el día de hoy en el banquillo está Valentín Gómez, que es internacional con Argentina; Facundo Bernal, internacional con Uruguay; Troy Parrott, internacional con Irlanda; Nelson Deossa, internacional con Colombia... No está Dani Ceballos, no está Giovani Lo Celso (lesionados)...".

"Hay un once prácticamente que puede ser titular en el Real Betis y no va a partir de inicio en el día de hoy. Eso dice mucho de lo equilibrada que está la plantilla", ha añadido Manu Fajardo. "Bueno, nosotros vamos paso a paso, disfrutando el camino, siendo conscientes que representamos al Real Betis. La primera final es hoy aquí, frente a un muy buen Rayo Vallecano. Y así tenemos que seguir", ha respondido al ser preguntado si puede aspirar a ganar un título esta temporada.

El debate sobre el estadio y su relación en el consejo de administración

"Bueno, el Real Betis, que como entidad, el consejo de administración en su totalidad, está haciendo un trabajo bárbaro, un trabajo sin cesar, que forma parte del crecimiento que lleva a cabo la entidad y ellos son perfectamente conscientes y conocedores de lo que se traen entre manos y yo tengo máxima confianza en ellos", ha manifestado de manera esquiva al ser preguntado por el debate entre quedarse en La Cartuja o volver al Benito Villamarín.