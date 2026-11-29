El inglés cayó dentro del área en el minuto 87 y aunque Soto Grado señaló penalti, el VAR corrigió su decisión y acabó expulsando al inglés; la conversación entre el árbitro y el asistente de vídeo no deja lugar a dudas

El Deportivo Alavés dio la gran sorpresa de la jornada del sábado con su triunfo en el Santiago Bernabéu, aunque no exento de polémica por la jugada que pudo haber dado el empate al conjunto blanco en los últimos minutos de partido. Hablamos del penalti señalado sobre Jude Bellingham que finalmente el árbitro César Soto Grado anuló tras verlo repetido en el monitor del VAR, y que además acabó con la expulsión del inglés por la segunda amarilla por simulación.

La acción en el minuto 88 de partido cambió totalmente el partido y posteriormente fue el propio José Mourinho quien se quejó en rueda de prensa de la decisión del colegiado, pero según los expertos arbitrales, la decisión de Soto Grado, o mejor dicho del VAR, fue acertada.

Así, según Archivo VAR, fue el videoarbitraje quien salvó a César Soto Grado de un error mayúsculo, ya que "Bellingham controla el balón y, al ver a Valentini meter la pierna, se deja caer dentro del área", por lo que "no es penalti" y "el colegiado expulsó a Bellingham con segunda amarilla".

En la misma dirección se mostró el exárbitro y analista arbitral para Marca , González Fuertes, quien consideró que Soto Grado se equivoca en primera instancia señalando penalti. "No hay pena máxima y está bien mostrada la segunda amarilla al jugador inglés. Recoge los pies y no hay un contacto claro. Buena intervención del video arbitraje", explicaba el asturiano.

Por último, Mr. Asubío también explicó que no había penalti sobre Bellingham ya que el inglés "intenta llegar antes que Valentini al balón y, ante un posible contacto con el defensor, se deja caer buscando la pena máxima".

El audio del VAR en el penalti sobre Bellingham

Media hora después de acabar el partido, la RFEF hizo público el audio entre el VAR y Soto Grado, en el que Figueroa Vázquez le pide al árbitro que revise la jugada por una potencial cancelación de la pena máxima. "César, te recomiendo que vengas a ver la pantalla para que valores una potencial cancelación del penalti. Cuando estés en la pantalla me dices, ¿vale?", le comunica desde la sala VAR, antes de mostrarle las imágenes desde diferentes cámaras.

Durante la revisión delante del monitor, el árbitro asistente de vídeo recalca en que no aprecia contacto entre los jugadores y explica lo que él ve en la secuencia. "Venga, ahí ves que toca el balón, ¿vale? Y eso es, y se cae, ¿vale? El jugador sin que se perciba ningún contacto. ¿Vale? Es la mejor cámara que tengo, César", indica Figueroa Vázquez.

Una vez analizada la acción en la pantalla, Soto Grado coincide con la interpretación de su compañero en el VAR y decide dar marcha atrás en su primera decisión de señalar penalti. "El balón lo toca el Alavés. No, pero toca ahí, vale, perfecto, se ve. Se tira al suelo, no hay contacto. Voy a cancelar el penalti y lo voy a amonestar por tirarse", expresa el colegiado, confirmando la anulación del penalti y la tarjeta amarilla a Bellingham por simulación, que le acabaría costando la expulsión.