El técnico blanco repasó las claves del partido ante el Alavés, el penalti rectificado a Bellingham, la expulsión del inglés y el planteamiento del rival, además de la actitud de colegiado Soto Grado

José Mourinho asumió toda la responsabilidad de la derrota del Real Madrid a manos del Alavés, aunque aprovechó también la rueda de prensa para señalar al árbitro, César Soto Grado, a quien calificó de ser "muy permisivo" en algunas cuestiones. "El árbitro ha sido muy permisivo con los balones que han echado al campo y con los cinco segundos. Este árbitro expulsó a Mbappé hace dos temporadas, a Vinicius la pasada, a Bellingham ahora... A ver si la próxima temporada le toca a Courtois. Creo que a este árbitro le gusta demostrar su poder, demostrar que es un fenómeno", añadió Mourinho con su habitual tono calmado para luego responder al resto de preguntas.

El cambio de Arda Güler y no Vinicius

"Estábamos jugando contra un equipo que acumulaba gente en su zona defensiva. Un equipo que cuando recuperaba el balón no la tocaba. Su intención no era tener el balón, sino jugar directo para sus jugadores ofensivos y transiciones en contraataque con sus jugadores de banda. Nos faltaba presencia en área y pensé que Espí sería una solución ante un equipo que nos ha planteado un partido diferente a otros equipos que han venido aquí. Cinco atrás, tres delante, todos cerrados. Bernardo y Arda son jugadores parecidos, como yo decía en partidos atrás, son dos jugadores futboleros, de tener el balón y girarlo, pero el equipo no estaba encontrando espacios y no tenía presencia en el área. Tenía dos opciones: o sacaba a Arda o a Vinicius. Y pensé que con Vinicius y Diomande podíamos crear más espacios, mientras que Arda con Bernardo irían a hacer el mismo tipo de trabajo cuando el equipo tenía el balón fácil, pero lo tenía difícil para tener progresión y llegada al área".

"Pensé que con Vinicius y Diomande podíamos crear más espacios, mientras que Arda con Bernardo irían a hacer el mismo tipo de trabajo"

La ha faltado frescura al equipo

"Estoy de acuerdo. Quique ha hecho su planteamiento, que no era una sorpresa para nosotros. Ayer entrenamos con la intención de habituarnos a jugar contra un equipo que iba a defender como ellos nos defendían. Han tenido la suerte de que el árbitro ha sido muy permisivo con los tiempos y las paradas. No quiero ir muy lejos, pero el árbitro ha ido al punto de que si el banquillo mete un balón en juego es roja al entrenador y lo han hecho dos veces. Eso es una cosa que ahora está muy clara en el reglamento. Yo he visto que no ha sido Quique, pero el árbitro ha sido muy permisivo con esto y con los cinco segundos y ellos han sabido tranquilizar el ritmo de juego y reducir el tiempo de juego útil. No se han complicado la vida, enhorabuena a Quique por su planteamiento. Lo único que reprocho es esos dos balones que han echado al campo. Han llegado dos veces y han creado peligro. He sentido al equipo poco fresco, pero si cambias a muchos jugadores para dar frescura, corres el riesgo de que no salga bien. No he querido cambiar la estructura, solo dar un poco de descanso a Diomande o Bernardo. La responsabilidad y las decisiones son mías. Hemos perdido puntos que no podíamos perder, pero la vida continúa y mañana, trabajo".

El penalti de Bellingham

"El penalti, soy sincero contigo, lo he visto en el banquillo en la tablet y me ha parecido dudoso, pero Jude dice que es penalti. Cuando el jugador dice que es penalti, yo tengo que pensar que es penalti. Yo tengo que creer en el jugador. En la tablet ahí rápido me pareció que podía ser un penalti exagerado. Me quedo con esa sensación, pero también con la certeza de lo que me ha dicho Jude. Este árbitro hace dos temporadas expulsó a Mbappé y a Vinicius, a Bellingham ahora... A ver si la próxima temporada le toca a Courtois. Creo que a este árbitro le gusta demostrar su poder, demostrar que es un fenómeno pero yo no quiero decir que hemos perdido por el árbitro. Hay cosas que están tipificadas. A Mbappé lo han cogido como en el rugby y no da amarilla. No estoy contento con el trabajo del árbitro, hemos perdido por nosotros, por mí, que soy el jefe".

Güler se ha ido cambiado sin saludar

"Me parece perfecto. Me parece perfecto la situación de un jugador que quiere jugar y le han cambiado. Me parece normal. Y si queréis hacer una historia, mañana tenéis una que es muy simple: la derrota del Madrid. No tenéis que buscar más historias que que el Madrid ha perdido".

Siente que tiene que intervenir mucho para cambiar el partido

"Yo estoy aquí para intentar ayudar, para ayudar a los jugadores. Hay veces que lo consigo y otras que no, pero las cosas son así. Yo ya he intentado explicaros lo que puedo explicar en este momento, porque me falta ver y rever el partido y trabajar el análisis del partido, que no hemos tenido tiempo para hacerlo. Necesito buscar respuestas. Hay una que para mí es clara, que ha faltado frescura física. Hemos jugado contra un equipo que se ha preparado solo para defender y salir al contraataque. Pero necesito más respuestas y para eso necesito tiempo".

"Mi sensación es que cuando el Real Madrid pierde, esta es la gran historia. Tenéis algo de qué hablar por lo menos hasta el miércoles: el Real Madrid ha perdido"

Cree que los pitos a Vinicius iban para él o por no cambiarlo

"Mi sensación es que cuando el Real Madrid pierde, esta es la gran historia. Tenéis algo de qué hablar por lo menos hasta el miércoles: el Real Madrid ha perdido, el Madrid ha jugado mal, el entrenador se ha equivocado con los cambios... No necesitáis inventar que Güler se ha ido sin saludar, que han pitado a Vini... Las historias se buscan cuando las cosas van bien para poner un poco de pimienta. Hemos perdido, es una situación muy dura para nosotros y seguro que vosotros tenéis muchas cosas para criticar y comentar. No se puede decir que un jugador haya sido mejor que los otros y obviamente el entrenador es el responsable, no hay otra historia".