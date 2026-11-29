El conjunto azulgrana visita Riazor con el objetivo de defender el liderato ante un Deportivo que busca dar la sorpresa y hacerse fuerte en casa para alejarse de la zona baja

El Barcelona visita al Deportivo de A Coruña este domingo en Riazor con la intención de sumar tres nuevos puntos y mantener su ventaja al frente de LaLiga. El equipo de Hansi Flick llega tras disputar la Champions League entre semana y no podrá contar con Fermín López, que cumple sanción. Enfrente tendrá a un Deportivo que quiere dar la sorpresa ante su afición y que contará con un protagonista especial: Pierre-Emerick Aubameyang, que se reencontrará con uno de sus antiguos equipos.

El conjunto catalán llega a la cita como primer clasificado, con 36 puntos después de ganar doce de las trece jornadas disputadas. El Deportivo, por su parte, ocupa la duodécima posición con 15 puntos, seis por encima del descenso. Los de Antonio Hidalgo necesitan reaccionar tras la derrota por 3-1 ante el Alavés, mientras que el Barça buscará prolongar su buen momento después de remontar al Villarreal en su último triunfo liguero por 3-2.

El Deportivo busca dar la sorpresa ante el líder

El estadio de Riazor tiene ante sí uno de los partidos más exigentes de la temporada y bonitos tras su vuelta a primera. El Deportivo quiere aprovechar el ambiente y el apoyo de su afición para competir ante un rival que está marcando diferencias desde el inicio del campeonato. Los gallegos han conseguido mantenerse fuera de los puestos de peligro, pero necesitan enlazar resultados positivos para no complicarse en la clasificación.

La principal amenaza local estará en el talento de Yeremay, uno de los futbolistas más desequilibrantes del ataque deportivista. También será importante el papel de Aubameyang, que apunta a ocupar la referencia ofensiva. El delantero gabonés vivirá un encuentro especial ante el Barcelona, donde jugó durante la segunda mitad de la temporada 2021-22 y dejó un buen recuerdo en los culés.

Aubameyang en su último partido con el Barca / Imago

El Barcelona quiere mantener su ventaja en el liderato

El equipo de Hansi Flick llega a Riazor con el objetivo de prolongar su buena dinámica en Liga. Los azulgranas han ganado doce de sus trece encuentros y cuentan con 36 puntos, una trayectoria que les permite ocupar la primera posición. Su último compromiso liguero dejó una nueva muestra de su capacidad ofensiva, con una remontada ante el Villarreal que terminó con un 3-2, con tres goles en pocos minutos de la segunda parte.

La principal novedad en el once será la ausencia de Fermín López, que no estará disponible por sanción. El centrocampista se pierde así una cita en la que Flick tendrá que buscar alternativas para sustituir al onubense. Lamine Yamal, Raphinha y Pedri apuntan a tener un papel importante tras contar con pocos minutos en el partido de Champions de este miércoles.

Alineaciones probables del Dépor-Barca:

Dépo: Leo Román; Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata; Amatucci, Casadó, Mario Soriano; Yeremay, Aubameyang y Nsongo.

Barcelona: Joan García; Cancelo, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Gordon.

Horario y dónde ver el Deportivo - Barcelona

El partido entre el Deportivo de A Coruña y el Barcelona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026, a partir de las 16:15 horas, en el estadio ABANCA-Riazor.

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN LaLiga.