Los de Mestalla buscan dar continuidad a su victoria en Vallecas para salir de la zona baja ante un Osasuna que también necesita sumar para ganar tranquilidad

El Valencia recibirá a Osasuna en Mestalla este domingo 29 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports. El equipo de Javier Aguirre llega después de conseguir una importante victoria ante el Rayo Vallecano 0-1, gracias a un gol de Copete en la primera parte. Un triunfo que permitió a los valencianistas romper su dinámica negativa y sumar tres puntos muy necesarios para alejarse de los últimos puestos de la clasificación.

Enfrente estará un Osasuna que también llega después de ganar en la última jornada. Los navarros se impusieron al Málaga por 1-0 en El Sadar, con un tanto de Ante Budimir, y que han alcanzado los quince puntos, situándose en la decimosexta posición. El equipo de Jagoba Arrasate buscará prolongar esa mejoría y conseguir un resultado positivo en un campo complicado

El Valencia quiere confirmar su reacción en Mestalla

La victoria ante el Rayo Vallecano supuso un impulso importante para un Valencia que venia de perder ante el Real Madrid y el Villarreal. Los de Javier Aguirre supieron vencer a la mínima con un gol de Copete que alzó al conjunto che hacia la victoria. El técnico valencianista buscará dar continuidad a esa solidez defensiva y recuperar también el protagonismo de futbolistas como Javi Guerra, Pepelu y Luis Rioja. El objetivo es sumar en casa y evitar que la situación clasificatoria siga complicándose.

Gol de Copete ante el Rayo / Imago

Osasuna quiere aprovechar el momento de Budimir

El conjunto navarro llega a Mestalla después de reencontrarse con la victoria frente al Málaga. Ante Budimir volvió a demostrar su importancia en el ataque rojillo al marcar el único tanto del encuentro y será una de las principales amenazas para la defensa valencianista.

Osasuna ha alternado resultados en las últimas jornadas, con una derrota ante el Deportivo y un empate frente al Athletic antes de superar al Málaga, por lo que el encuentro en Mestalla representa una buena oportunidad para enlazar dos triunfos y tomar distancia respecto a la zona de descenso.

Alineaciones probables del Valencia - Osasuna

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, César Tárrega, Copete, Gayà; Pepelu, Guido Rodríguez; Danjuma, Javi Guerra, Luis Rioja; Umar Sadiq.

Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Jorge Herrando, Diego Rico; Jon Moncayola, Moi Gómez; Kike Barja, Aimar Oroz, Rubén García; Ante Budimir.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre el Valencia y Osasuna, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 29 de noviembre a partir de las 14:00 horas en el estadio de Mestalla. El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN.