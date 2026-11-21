Ángel Pérez, Lucas Boyé y Denis Suárez firman una victoria vital para el conjunto vitoriano, que rompe su mala racha liguera ante un Dépor que se vio superado en Mendizorroza

Lucas Boyé conduce el balón ante la presión de dos jugadores del Deportivo. / LaLiga

El Deportivo Alavés volvió a encontrarse con la victoria en LaLiga EA Sports tras imponerse por 3-1 al Deportivo de La Coruña en Mendizorroza. El conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores firmó una actuación convincente, aprovechando un arranque fulgurante y mostrando una mayor determinación en los momentos decisivos del encuentro. La victoria permite a los albiazules dejar atrás una prolongada sequía de victorias enel campeonato liguero.

El encuentro apenas había comenzado cuando Ángel Pérez adelantó al Alavés en el minuto 2, culminando una acción que sorprendió a la defensa deportivista. El tempranero tanto dio confianza a los locales y obligó al Deportivo a remar desde el primer momento contra el marcador.

Con el 1-0, el equipo vitoriano se adueñó del ritmo del partido. La presión, la intensidad en los duelos y la capacidad para encontrar espacios permitieron al Alavés mantener al conjunto gallego lejos de su zona de comodidad. El Deportivo trató de reaccionar, pero le costó encontrar continuidad en su juego en Mendizorroza, aunque acabaría encontrándose con el gol del empate antes del descanso, con un gol en propia puerta de Nahuel Tenaglia.

Boyé y Denis Suárez sentencian

Sin embargo, la superioridad alavesista terminaría teniendo recompensa en la segunda parte. Lucas Boyé amplió la ventaja tras fallar un penalti y Denis Suárez puso la guinda a una tarde de reivindicación para el conjunto local, que encontró en sus principales referencias ofensivas la eficacia que tanto había echado en falta durante las últimas jornadas.

El Deportivo no consiguió transformar ese intento de reacción en una amenaza real para los intereses del Alavés﻿, pecando de una gran falta de contundencia y teniendo muchas dificultades para controlar el partido, lo que terminó condenando al equipo coruñés.

El pitido final confirmó una victoria especialmente importante para el Alavés. Más allá de los tres puntos, el triunfo supone un impulso anímico para una plantilla que necesitaba reencontrarse con las buenas sensaciones y demostrar que todavía tiene argumentos para competir con garantías en la máxima categoría.

El Deportivo se marcha de Vitoria con una derrota que deja deberes pendientes. El equipo deberá recuperar solidez, mejorar su respuesta ante los golpes tempranos y encontrar mayor claridad en ataque si quiere volver a sumar con regularidad.

- Ficha Técnica:

Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez (Novoa, min. 68; Xanet Oláiz, min. 80), Tenaglia, Koski, Otto, Rebbach (Yusi, min. 67); Blanco, Pablo Ibáñez (Guevara, min. 76), Denis Suárez; Toni Martínez (Mariano, min. 76) y Lucas Boyé.

Deportivo de La Coruña: Leo Román; Ximo Navarro (Adama, min. 46), Loureiro, Noubi, Quagliata; Mario Soriano (Amatucci, min. 60), Riki (Giménez, min. 46), Casadó; Luismi Cruz (Asp Jensen, min. 66), Aubameyang y Yeremay (Nsongo, min. 66).

Goles: 1-0 (2') Ángel Pérez; 1-1 ﻿(41') Tenaglia, en propia puerta; 2-1 ﻿(62') Lucas Boyé. 3-1 (90') Denis Suárez.

Árbitro: Víctor García Verdura. Amonestó a Ángel Pérez (min. 32), Rebbach (min. 56), Boyé (min. 65) y Guevara (min. 89), por el Alavés; y a Ximo Navarro (min. 5), Quagliata (min. 19), Loureiro (min. 48) y Adama (min. 56), por el Deportivo.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza ante 17.277 espectadores.