El técnico del Alavés ha reconocido que para ganar en el Bernabéu "tienen que pasar muchas cosas" y resalta la actitud de sus jugadores: "La victoria supone un chute de energía para unos chicos que son muy buenas personas"

Quique Sánchez Flores, técnico del Alavés, analizaba así una victoria histórica de su equipo en el Santiago Bernabéu. "Tienen que pasar muchas cosas para conseguir un gran triunfo. Los jugadores han defendido bien y han evitado las transiciones ofensivas del Real Madrid. Hay muchas cosas para quedarse en la noche de hoy. Nos ha dado mucha energía ponernos por delante. Es complicado minimizar a tantos jugadores de este nivel", ha reconocido el entrenador babazorro.

Dedicatoria de la victoria

"Se lo dedicamos a la afición, que nos ayuda en Vitoria y en los viajes que tenemos. También a las familias y la gente que trabaja día a día en el club".

Las claves del triunfo

"Hemos apostado por un bloque medio porque si te hunden, te complican. A partir de ahí, disciplina y tapar los espacios. El portero, además, ha estado muy bien. Tienen que salir varias cosas para irte con el premio".

"Se lo dedicamos a la afición, que nos ayuda en Vitoria y en los viajes que tenemos"

Cómo gestionar estos triunfos

"La victoria tiene mucho peso pero no podemos caer en la euforia. La liga está muy igualada pero en este club todo el mundo mira en la misma dirección. Con eso conseguimos mucha más fuerza de la que pensamos. Cuando estemos arriba hay que ser humildes y cuando estemos abajo, hay que ser fuertes mentalmente".

Salió a la perfección todo lo que trabajaron durante la semana

"Las transiciones de jugadores tan poderosos son muy peligrosas. Lo hemos visto recientemente en la Champions. La fortaleza de la preparación del partido es repetir la misma idea en los distintos bloques del partido. Primero del uno al quince, segundo del quince al treinta y así sucesivamente. Cuando vas consiguiendo los resultados en las diferentes fases del partido, las cosas se encaminan y vas creyendo en tus posibilidades. Hacemos un tipo de apuesta y a veces esa apuesta se puede venir abajo. Los grandes protagonistas de esta noche son los jugadores".

El grupo merecía un triunfo así

"La victoria supone un chute de energía para unos chicos que son muy buenas personas y unos grandes profesionales. Veníamos de un bache aunque la semana pasada ya ganamos en casa".

La mala racha ya se ha olvidado

"Hubo pesimismo pero también respeto. A mí me gusta entrar en el vestuario con alegría y pasamos unas semanas bastante complicadas. Fue remarcable lo que hicimos en las primeras semanas, sumando muchos puntos pero luego, cuando las cosas estaban mal, seguimos creyendo en nuestras herramientas y en nuestras posibilidades".

Quique Sánchez Flores, en un partido con el Alavés. / IMAGO

Espera un Madrid en tromba tras el descanso

"Sabíamos que el Madrid en los segundos tiempos cambia el ritmo pero nosotros estuvimos bien. No les dimos espacios porque eso les hace estar muy felices. Y es muy difícil lo que hemos conseguido, hasta que no termina el partido no te lo acabas creyendo".

La tercera victoria del Alavés en el Santiago Bernabéu

"Hemos hecho historia y esto quedará en sus recuerdos para siempre".