El entrenador de la SD Eibar hizo un llamamiento a la cautela y a no lanzar las campanas al vuelo después de la victoria de su equipo contra el Burgos CF por 3-0 que permite al conjunto armero situarse, de momento, en la cuarta posición

Jokin Aranbarri, entrenador de la SD Eibar, se mostró muy contento después de la goleada de su equipo al Burgos CF por 3-0. Un triunfo que le permite al conjunto armero estar en la cuarta posición a la espera de que se complete la jornada. A pesar de ello, el técnico pidió cautela y continuar trabajando para seguir en esta buena línea.

Jokin Aranbarri hizo un llamamiento a la calma después de la victoria contra el Burgos CF. "Esto no cambia nada. Hemos conseguido una victoria que para nosotros era vital porque jugamos para jugar bien y sobre todo para sacar los puntos. Hoy ante un equipo tan completo como el Burgos tiene mérito ganar 3-0. Cuando hablamos de rachas, es muy importante enfocarse en el juego y diferenciarnos de lo que estamos haciendo bien y mal. Éramos conscientes de que nos estaba costando esa victoria y mantener la portería a cero".

El entrenador de la SD Eibar dio las claves del triunfo. "Por eso es tan importante ser conscientes de cada momento. Hoy, ante un rival tan complicado como el Burgos, lo hemos conseguido. El equipo ha hecho muy buen juego, diferenciando bien cada momento. Eso era lo que buscábamos, ser agresivos y ser los más peligrosos posibles en ataque. Además de ser contundentes en nuestra área. Hemos sido verticales, hemos ido a por el rival, hemos intentado atraerles y, si venían a hombre, luego queríamos correrles para jugar a su espalda. Lo hemos leído muy bien y los jugadores han sabido ejecutarlo".

"Hemos sido verticales, hemos ido a por el rival, hemos intentado atraerles y, si venían a hombre, luego queríamos correrles para jugar a su espalda"

También elogió la capacidad que tuvo su equipo para aguantar cuando no tuvo dominio. "Nosotros siempre vamos a por el rival, pero siempre hay momentos en los que el rival te somete. En la primera parte ha habido varias situaciones en las que se han juntado muy rápido en la primera línea y era complicado realizar los saltos. Creo que esos momentos los hemos medido muy bien, haciendo lo que teníamos que hacer. Hemos sido contundentes y creo que no han tenido ocasiones demasiado claras. En las que se han acercado, Jonmi ha estado muy bien. Se trataba de eso. Cuando el rival nos conseguía algo de ventaja, queríamos estar compactos y no pasarnos de frenada. Gracias a ello hemos conseguido mantener esa portería a cero".

Jokin Aranbarri reflexionó sobre si era la mejor actuación de su SD Eibar. "No sé si el que más, pero sí ha sido un partido completo por nuestra parte. Nos estaba costando sacar la victoria, pero desde la primera jornada todavía no habíamos perdido en Ipurua. Ipurua sigue siendo un campo difícil para los adversarios. Éramos conscientes de que teníamos que dar un paso al frente y estábamos convencidos de que íbamos a ganar el partido".

Finalmente, se mostró contento por las rotaciones hechas a sabiendas que esta semana tiene partido de Copa del Rey contra el UE Sant Andreu. "He hecho los cinco cambios y me he quedado con ganas de hacer alguno más. Hay jugadores que están dándonos muy buen nivel y, al ser el entrenador, tengo que decidir quiénes sí y quiénes no. Estoy encantado con todos y por eso creo que estas semanas que tenemos de mucha tralla son una muy buena oportunidad. Tengo muchas ganas de ver a otros jugadores competir también. El nivel de la plantilla es por todos".