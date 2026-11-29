El campeón del mundo de ciclismo en el año 1995﻿, en aquel campeonato ya mítico para el deporte español disputado en Duitama (Colombia), explicó que toda la Selección Española estaba enfocada en una victoria de Miguel Indurain

En el deporte de élite hay que adaptarse a la circunstancias que se van dando y eso es justo lo que hicieron en el año 1995 la Selección Española de ciclismo que obtuvo un éxito sin precedentes gracias a la gestión y la buena comunicación que tuvieron Abraham Olano y Miguel Indurain que fueron campeón y subcampeón del mundo respectivamente en el duro circuito de Duitama ﻿(Colombia). Abraham Olano reconoció que todo el trabajo era para que Miguel Indurain ganara aquella prueba pero que él aprovechó su momento para hacerse con uno de los triunfos más importantes de su carrera deportiva.

"Reconozco que ese campeonato era trabajado para Miguel Indurain, pero lo gané yo. Lo que pasa es que como él era de Banesto y yo del Mapei, pues claro... Aunque nos hayamos estado pegando todo el año, de repente ese día vas de la mano y muchos no lo concibieron así. Sin embargo, es de las pocas veces que he visto a Miguel levantar el brazo tan a gusto. Otra cosa es que después, con el director del equipo y tal, que le dijera: 'Oye, que has dejado ganar el Mundial a otro'", explicó Abraham Olano sobre el Mundial de 1995 en una larga entrevista en Jot Down Culture Magazine.

Abraham Olano, durante un acto de la Vuelta a España. / IMAGO

El ex ciclista, de 56 años, actualmente, explicó que un pinchazo de Miguel Indurain en la penúltima vuelta de aquel Mundial cambió los planes. "Es que la prueba se había vendido y se había planteado desde el principio como un Pantani contra Miguel Indurain. Los dos iban a estar muy controlados entre ellos, y todos los demás trabajaban para ellos. Así se había preparado. Fueron pasando las vueltas, la selección hizo muy buen trabajo y todos cumplimos con lo que teníamos que hacer hasta que, en la penúltima vuelta, Miguel Indurain pincha".

"Todos cumplimos con lo que teníamos que hacer hasta que, en la penúltima vuelta, Miguel Indurain pincha

Abraham Olano y su mítico pinchazo en el Mundial de Duitama 1995

A pesar de ello, Abraham Olano sufrió para ganar. El ciclista pinchó en los último kilómetros del Mundial de ciclismo del año 1995 y cruzó la línea de meta con la rueda vacía, dejando una de las imágenes más icónicas de la historia. "A un kilómetro ochocientos metros. Bajábamos hacia una medio curva, que era donde estaba el cementerio, y justo ahí, en el bordillo, me doy cuenta de que pincho de atrás. En el momento no se me pasa ni por la cabeza parar, porque estaban ya muy cerquita los otros, y solamente con que me baje de la bicicleta y pille la otra… Así que ni planteármelo. Si me cogen, pues me cogen".

Abraham Olano dijo también que a Miguel Indurain le hubiera gustado ganar, pero que la Selección Española trabajó para llevarse el triunfo y que al final se cumplió con el objetivo. De hecho, España hizo un doblete histórico ya que Miguel Indurain acabó segundo. "¿Individualmente a él le hubiera gustado ganar? Por supuesto que sí. Igual que a mí me hubiera gustado ganar el Mundial de contrarreloj. Pero, hostia, hemos hecho doblete tanto en una cosa como en la otra, ¿qué más queremos? Corrimos como selección, no como individuales".