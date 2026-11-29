Triunfo de Raúl Fernández en una prueba que dominó desde el vuelta 2. El piloto de Aprilia aguantó el arreón final de un Marc Márquez desatado que no pudo alcanzar a su rival, teniéndose que conformar con el segundo puesto en el día de su retirada

El piloto español también será protagonista de esta prueba porque pone fin a su carrera deportiva ya que ha decidido retirarse.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP la cual sirve para cerrar la temporada 2026 en la que se ha proclamado campeón Marc Márquez.

Además de la carrera de MotoGP, la mañana ha sido emocionante porque Manu González se ha proclamado campeón del mundo de Moto2. Le ha valido al madrileño con terminar quinto ya que Izan Guevara, su gran rival, ha terminado en cuarta posición.

Quedan poco más de diez minutos para que comience el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Marco Bezzecchi, que ganó la sprint el sábado, parte como el máximo favorito. Jorge Martín y Raúl Fernández han demostrado ir fuertes. Difícil lo tiene Marc Márquez para superar a las Aprilia y despedirse del Mundial con victoria.

Gran carrera de Pedro Acosta que es cuarto. El murciano se despide de KTM ya que la temporada que viene pilotará una Ducati.

Si se mantienen estos resultados﻿, Marco Bezzecchi sería subcampeón del mundo y Jorge Martín, que está en la quinta posición en la carrera, quedaría tercero en el Mundial de MotoGP.

El Mundial de MotoGP llega a su fin con la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana el cual se celebra en el circuito Ricardo Tormo situado en la localidad de Cheste (Valencia). Una prueba que va a servir para que Marc Márquez se despida ya que el piloto español de Ducati, que se proclamó campeón del mundo el fin de semana pasado, ha decidido poner fin a su carrera deportiva para preservar su salud y su estado físico toda vez que ha tenido muchos éxitos deportivos: ocho mundiales de MotoGP, uno de Moto2 y otro de 125 centímetros cúbicos. Carrera en la que no estará su hermano, Álex Márquez, que ha sido ingresado en el hospital al sufrir un broncoespasmo durante la pasada noche.

Marc Márquez se retira y Marco Bezzecchi parte como favorito

La carrera del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP tiene varios alicientes. El principal, sin duda, es el adiós de Marc Márquez que se marcha de la categoría reina del motociclismo con ocho campeonatos mundiales ganados. El piloto español ha explicado estos días que ha tomado esta decisión debido a que arrastra ya demasiados problemas físicos.

"Soy un luchador, pero hay otra cuestión que es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es el miedo a la velocidad ni a las motos. Es que tengo una lesión que está ahí, que normalmente no me afecta, pero después del GP de Indonesia volví a tener visión doble", dijo el catalán que ahora obligado a Ducati a buscar un sustituto ya que en principio la marca italiana contaba con él de cara a la próxima temporada. De hecho, el contrato estaba firmado.

Marc Márquez va a intentar despedirse con una victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, pero lo cierto es que lo va a tener muy complicado porque Marco Bezzecchi, con su Aprilia, ha demostrado que está en un gran momento de forma y tiene una marcha más que el resto de pilotos. El italiano ya se llevó el triunfo en la carrera sprint de este sábado y si marca el mismo ritmo será casi imposible de batir. De hecho, sólo las otras Aprilia, de Jorge Martín y Raúl Fernández, ha demostrado tener capacidad real para estar cerca del italiano que en la temporada que viene, con la retirada de Marc Márquez, apunta a ser el rival a batir junto a Pedro Acosta, que se unirá a Ducati.

Marc Márquez, durante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. / IMAGO

Esta última carrera de la temporada no la va a poder disputar Álex Márquez debido a que el piloto del equipo Gresini se encuentra ingresado en el Hospital 9 de Octubre de Valencia por culpa de un grave broncoespasmo del que ya está siendo tratado. El hermano pequeño de Marc Márquez pasó una mala noche, con fiebre considerablemente alta, y con algún que otro problema respiratorio, que ha obligado al médico del Mundial de MotoGP, Ángel Charte, a tomar la determinación de tratarlo en un centro hospitalario.