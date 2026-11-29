Resultados del Gran Premio de la Comunidad Valencia de MotoGP: Gana Raúl Fernández
Triunfo de Raúl Fernández en una prueba que dominó desde el vuelta 2. El piloto de Aprilia aguantó el arreón final de un Marc Márquez desatado que no pudo alcanzar a su rival, teniéndose que conformar con el segundo puesto en el día de su retirada
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Aquí está la crónica de la carrera del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP.
¡Victoria de Raúl Fernández! Marc Márquez termina segundo con una gran actuación y completa el podio Pedro Acosta.
Marco Bezzecchi fue cuarto y Jorge Martín quinto.
¡Última vuelta!
Dos vueltas para el final.
A 1.2 Marc Márquez de Raúl Fernández.
Marc Márquez se está echando encima de Raúl Fernández.
Pedro Acosta adelanta a Marco Bezzecchi.
Marc Márquez baja la diferencia de Raúl Fernández a 1,9 segundos.
Pedro Aocsta se está echando encima de Marco Bezzecchi .
Si se mantienen estos resultados, Marco Bezzecchi sería subcampeón del mundo y Jorge Martín, que está en la quinta posición en la carrera, quedaría tercero en el Mundial de MotoGP.
Faltan 10 vueltas para terminar la carrera y todo sigue igual.
No encuentra Marco Bezzecchi el ritmo del sábado porque no puede ni superar a Marc Márquez.
Gran carrera de Pedro Acosta que es cuarto. El murciano se despide de KTM ya que la temporada que viene pilotará una Ducati.
Aumenta su diferencia Raúl Fernández que no baja el ritmo. 2,6 segundos sobre Marc Márquez y Marco Bezzecchi.
Carrera estabilizada. Raúl Fernández lidera, siendo seguido por Marc Márquez y Marco Bezzecchi.
Raúl Fernández ya cuenta con dos segundos de ventaja.
Bonita pelea entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi. Mantiene la posición el español, mientras que Raúl Fernández sigue liderando.
Se escapa Raúl Fernández y Marco Bezzecchi de momento es tercero por detrás de Marc Márquez.
Pedro Acosta se une al trío de cabeza.
Raúl Fernández adelanta a Marc Márquez.
Marc Márquez lidera, siendo seguido por Raúl Fernández y Marco Bezzecchi. Los tres se han escapado algo del resto.
Marc Márquez se pone primero después de una gran frenada en la primera curva.
¡Comienza la carrera!
Todo preparado para el comienzo de la carrera.
Quedan poco más de diez minutos para que comience el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Marco Bezzecchi, que ganó la sprint el sábado, parte como el máximo favorito. Jorge Martín y Raúl Fernández han demostrado ir fuertes. Difícil lo tiene Marc Márquez para superar a las Aprilia y despedirse del Mundial con victoria.
Álex Márquez no podrá correr la carrera tras sufrir un broncoespamo por el que ha sido ingresado en el hospital.
Además de la carrera de MotoGP, la mañana ha sido emocionante porque Manu González se ha proclamado campeón del mundo de Moto2. Le ha valido al madrileño con terminar quinto ya que Izan Guevara, su gran rival, ha terminado en cuarta posición.
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP la cual sirve para cerrar la temporada 2026 en la que se ha proclamado campeón Marc Márquez.
El piloto español también será protagonista de esta prueba porque pone fin a su carrera deportiva ya que ha decidido retirarse.
El Mundial de MotoGP llega a su fin con la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana el cual se celebra en el circuito Ricardo Tormo situado en la localidad de Cheste (Valencia). Una prueba que va a servir para que Marc Márquez se despida ya que el piloto español de Ducati, que se proclamó campeón del mundo el fin de semana pasado, ha decidido poner fin a su carrera deportiva para preservar su salud y su estado físico toda vez que ha tenido muchos éxitos deportivos: ocho mundiales de MotoGP, uno de Moto2 y otro de 125 centímetros cúbicos. Carrera en la que no estará su hermano, Álex Márquez, que ha sido ingresado en el hospital al sufrir un broncoespasmo durante la pasada noche.
Marc Márquez se retira y Marco Bezzecchi parte como favorito
La carrera del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP tiene varios alicientes. El principal, sin duda, es el adiós de Marc Márquez que se marcha de la categoría reina del motociclismo con ocho campeonatos mundiales ganados. El piloto español ha explicado estos días que ha tomado esta decisión debido a que arrastra ya demasiados problemas físicos.
"Soy un luchador, pero hay otra cuestión que es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es el miedo a la velocidad ni a las motos. Es que tengo una lesión que está ahí, que normalmente no me afecta, pero después del GP de Indonesia volví a tener visión doble", dijo el catalán que ahora obligado a Ducati a buscar un sustituto ya que en principio la marca italiana contaba con él de cara a la próxima temporada. De hecho, el contrato estaba firmado.
Marc Márquez va a intentar despedirse con una victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, pero lo cierto es que lo va a tener muy complicado porque Marco Bezzecchi, con su Aprilia, ha demostrado que está en un gran momento de forma y tiene una marcha más que el resto de pilotos. El italiano ya se llevó el triunfo en la carrera sprint de este sábado y si marca el mismo ritmo será casi imposible de batir. De hecho, sólo las otras Aprilia, de Jorge Martín y Raúl Fernández, ha demostrado tener capacidad real para estar cerca del italiano que en la temporada que viene, con la retirada de Marc Márquez, apunta a ser el rival a batir junto a Pedro Acosta, que se unirá a Ducati.
Esta última carrera de la temporada no la va a poder disputar Álex Márquez debido a que el piloto del equipo Gresini se encuentra ingresado en el Hospital 9 de Octubre de Valencia por culpa de un grave broncoespasmo del que ya está siendo tratado. El hermano pequeño de Marc Márquez pasó una mala noche, con fiebre considerablemente alta, y con algún que otro problema respiratorio, que ha obligado al médico del Mundial de MotoGP, Ángel Charte, a tomar la determinación de tratarlo en un centro hospitalario.