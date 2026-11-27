El piloto de Ducati, en una larga comparecencia, ha dado todas las explicaciones, desde cuándo decidió retirarse hasta cómo se lo comunicó a unos y otros

Tras la sorpresa llegó la explicación. En una larga rueda de prensa, que fue interrumpida por los pilotos, que entraron a hacerse una foto con su compañero, Marc Márquez explicó los motivos de su repentina retirada, cómo se va, a quién se lo había dicho, el legado que deja.

El piloto de Cervera reconoció que sería una "rueda de prensa difícil"., pero pidió a todos que se pusieran "contentos" y dejaba una cosa clara antes de empezar: "Llegué a MotoGP a mi manera y me marcharé a mi manera".

Al mismo tiempo vaticinó que este será su final como piloto, pero no de su relación las dos ruedas, ya que piensa estar ligado al motociclismo a partir de ahora de una u otra forma. "Las motos han sido y serán mi gran pasión, así que me siento súper contento de todo. Me siento orgulloso de conocer maravillosas personas", señala, al tiempo que agradecía a todos los que le han ayudado durante estos años.

A partir de ahí daba las claves de por qué se había retirado y sorprende al dar a conocer que lo había hecho en pleno mano a mano con Jorge Martín por el Mundial, en un circuito de Motegi donde brilló.

Marc Márquez desvela un problema de visión

"A veces necesitas entender cuál es la situación. Este año la situación ha sido muy al límite. La decisión de retirarme la tomé después del GP de Motegi. La única persona que lo sabía era mi hermano Álex. Decidí anunciar hoy mi retirada porque era la única manera de poder luchar por el campeonato. Anunciarlo antes era quitarme energía.

He luchado por el campeonato, he ganado, pero la decisión estaba hecha. Hubiese finalizado de una manera u otra, la decisión estaba tomada. Por supuesto tenía un contrato con Ducati, pero han entendido muy bien mi situación. En marzo estaba optimista y no sabía que tendría otra cirugía en el hombro derecho que me haría tener más dificultades.

Soy un luchador, pero hay otra cuestión que es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es el miedo a la velocidad ni a las motos. Es que tengo una lesión que está ahí, que normalmente no me afecta, pero después del GP de Indonesia volví a tener visión doble. Pude recuperarme bien y una de las razones por las que iba controlando el riesgo esta segunda parte de la temporada. Somos seres humanos, soy rápido y soy competitivo, pero a veces es mejor pensárselo. Quiero seguir disfrutando de este mundo maravilloso".

El legado de Marc Márquez, labrado con mucho trabajo

"El legado es algo que a veces no puedes decidir. Siempre he tratado de dar mi 100% en mi carrera. Lo mejor es que he podido conocer de lo más calcados en el paddock. Si organizase hoy una cena, la mitad de los comensales serían de aquí. Perder es no intentarlo. Todos los pilotos dan el máximo. Tengo la suerte de que he ganado muchísimo en mi carrera y la verdad es que lo he entregado todo. He entregado mi cuerpo a disposición de las motos, pero es el momento de parar".

Su salida no afectará a MotoGP

"No sé qué me deparará el futuro, pero al final formamos parte de MotoGP. Cada piloto que ha ido pasando. Algunos se han quedado más años, otros menos... pero MotoGP continúa".

Marc Márquez, en la rueda de prensa de Valencia / Imago

Tendremos nuevos comienzos, distintas personalidades y el espectáculo en la pista continuará. Con el paso de los años vas creando una familia, así que inicio y finalizo mi experiencia como siempre lo hecho, con pura adrenalina. Seguiré el Mundial de cerca el año que viene porque está Álex, que es la persona más importante de mi vida. Pero luego habrá nuevos comienzos".

Un adiós muy 'fácil' y la confidencia con Álex Márquez

"La verdad es que he podido lidiar con mi adiós porque nadie lo sabía, solamente mi hermano. Ha sido difícil, pero recibí un mensaje de una leyenda de MotoGP: 'Prométele algo a tu cuerpo y tu cuerpo te dará lo necesario'. Le prometí a mi cuerpo que esta sería la última vez en cada carrera. Así iba teniendo este extra. La razón por la que estaba tan serio durante los fines de semana, era porque estaba sufriendo y mis resultados sufrían la situación real. He sido capaz de mantenerme concentrado hacia el objetivo".

Este año no ha sido el más difícil...

"El momento más difícil fue de 2020 a 2023. En ese periodo estaba sufriendo mucho, estaba muy cerca de dejar mi carrera. Estaba en una situación muy al límite, y gracias a Honda pude empezar de nuevo en Gresini".

Le ocultó su retirada a su padre y su madre

"Álex me conoce muy bien, y sabe que si digo algo es porque ya se ha decidido. Soy así. A veces puede salir bien, otras puede que no sea lo mejor... pero se lo dije y estaba completamente de acuerdo. Él conoce a la perfección todos mis problemas y me he guardado el secreto para mí mismo. Mi padre lo supo el miércoles por la tarde y mi madre hace apenas una hora.

En Ducati lo conocieron anoche. Era el momento de hacerlo. Estamos en la última carrera y ayer era el momento del resto de pilotos. Si lo anunciaba ayer, este fin de semana estamos hablando de dejar mi carrera solamente. Lo he hecho a mi manera, no he querido hacer parar a nadie. Me siento triste, pero todavía no termino de darme cuenta de lo que será mi vida sin la competición".

Su felicidad, por encima de todo

"Mi felicidad y mi instinto me han dictado esto. El coste de la felicidad no es medible, no tiene precio. No hay manera de medirlo. Continuaré pilotando motos, pero no es lo mismo hacerlo en modo competición que hacerlo de manera sencilla".

Se pensó en retirarse hace tres años

"En las otras ocasiones -en que pensó retirarse-, en 2023 por ejemplo, iba hablando con mi entorno porque tenía dudas. Decía que creía que podía volver a lograrlo y necesitaba ayuda para volver a hacerlo. En esta ocasión, estaba plenamente convencido de mi decisión. Le dije a mi hermano que, independientemente de lo que hacía, mi instinto me dictaba esto. Cuando he seguido mi instinto, la estadística avala que era lo correcto. En esta ocasión, estaba más que convencido de que era lo correcto en mi vida profesional y personal".

Se da un tiempo para enfocar su futuro

"Por supuesto, no puedes pasar del 100 a 0 en un momento. Soy un apasionado de las motos, del entrenamiento y del deporte. intentaré mantenerme en forma, ayudar a Álex... pero la vida continúa. Y eso es lo más importante. Es verdad que será un grandísimo shock para mi vida, necesito tiempo para entender qué necesitaré en mi próxima vida".

En Motegi salió convencido de que era el final

"La decisión la tomé yo solo en Motegi cuando estaba en calma. Ese fin de semana me dije que había llegado el momento. Había estado en muchas veces al límite. Empezaba a sentir miedo. No me afectaba, porque tengo esa capacidad de concentración. Pero solo tener esa visión doble... al final se trata de entender estas situaciones que pasan y la vida sigue. Eso es lo más importante. Antes de 2020 y 2021, pensaba que no había vida más allá del paddock".

Un Mundial más no le compensaría

"Soy más sentimental en mi vida personal que en la profesional. En pista tengo el instinto asesino, pero no tienes la misma filosofía de vida cuando tienes 20 años que cuando tienes 33. En el futuro, me gustaría tener familia, pero eso ya llegará. Pero esa no es la razón. La razón es el riesgo y a veces tienes que frenar y encontrar el equilibrio entre el riesgo y la compensación que llega. Y puede llegar un campeonato más, sí, pero no compensa. Entiendo que especularan sobre mi futuro, porque no di una respuesta clara".

La celebración de Portimao tenía un porqué

"Sabía que era el último título. Fue una liberación de adrenalina y ahora me siento plenamente relajado y muy contento. Solo quiero disfrutar de este fin de semana tan especial".

Así se siente ahora Marc Márquez

"Estoy contento, feliz y eso es lo más importante. Cuando te retiras, lo que todo deportista busca es buscar el momento correcto. Así lo siento. Estaba decidido entre el GP de Japón e Indonesia, la única persona del mundo que lo sabía era mi hermano. He sido siempre un luchador, sacar siempre el 100% de las situaciones. He entregado mi cuerpo al motociclismo, pero llega un momento donde somos humanos y la mente dice basta. En este momento tengo que escuchar mi mente antes de que mi cuerpo acabe de frenar.

Marc Márquez, piloto de Ducati / Imago

Es cierto de que firmé un contrato con Ducati, pero cuando firmé siempre era muy optimista. No esperaba que tuviera una nueva cirugía en el brazo derecho, que me lo ha dejado peor de lo que estaba. Había un factor que no puedo controlar que es el respeto que le he empezado a sentir a la moto. No es a la velocidad, sino más bien a la visión doble, de la que poco se habla.

Cuando hay una caída, siempre hay la incógnita. En Indonesia, durante 48 horas vi doble, en Le Mans también... y si el impacto es más grande ¿qué iba a pasar? Es una de las razones por las que estaba tan serio esta segunda parte de la temporada y por qué he minimizado riesgos este año. Llegué a mi manera y me voy a mi manera".

El anuncio tan especial de que se retiraba

"La primera opción era comunicar el jueves por la mañana y cuando viniese en rueda de prensa decirlo. Pero no me citaron en rueda de prensa, para una vez que quería venir... El martes estaba paseando al perro y supe que no había rueda de prensa. Y dije: 'me gustaría sacar unos carteles, nadie lo ha hecho así, queda una cosa gráfica'. ChatGPT me ayudó a hacer los carteles, con la tipografía, fuimos a imprimirlos y me los llevé. Y lo comunicamos así".

Un carácter marcador por las motos

"Me siento orgulloso del Marc persona. He recibido una educación ejemplar de mis padres y me he criado con gente muy sana que me han ayudado a madurar. Mi carácter y mi personalidad está hecha a base de motociclismo y eso es lo que queda. Los deportistas ganan más o ganan menos, pero no pierden. Perder es no intentarlo. En el motociclismo estás de paso y lo tienes que aceptar. Lo tienes que disfrutar. MotoGP continuará, habrá nuevas estrellas, enfrentamientos... la vida continúa".

Cómo quiere que se le recuerde

"Me gustaría que se me recordara como un piloto entregado a la causa. Es lo que he hecho. Siempre he dado mi 100%, dar el máximo posible, ser profesional... Todo para ganar. Es para lo que estamos todos aquí, el objetivo cada año es ganar un Mundial. He arriesgado mucho, a veces demasiado, pero me siento orgulloso de ello. La actitud me ha valido la pena".

Marc Márquez quiere despedirse a lo grande

"Será un fin de semana melancólico para los aficionados. Lo que me quieren bien, sobre todo los que están más cerca, están contentos. Cuando se lo comunicaba les salía una sonrisa. Cuando pasa eso, significa que es el buen camino. No desaparezco, pero espero que hayan disfrutado de este viaje como yo. Estoy muy agradecido a todos ellos y vamos a hacer que este GP de Valencia sea una fiesta y no un drama".