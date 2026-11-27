El piloto español ha anunciado hoy su retirada de la competición, apenas días después de conquistar su décimo título mundial. Se marcha con 106 victorias en grandes premios, un palmarés histórico y una trayectoria de superación para considerarle como el mejor piloto de la historia

Marc Márquez se marcha dejando una huella díficil de igualar en la historia del deporte. El piloto de Cervera ha sido mucho más que un campeón. Durante más de una década ha marcado el ritmo de la competición y se ha convertido en uno de esos pilotos que permanecerán para siempre en la memoria de este deporte. Su talento, su agresividad sobre la moto y su capacidad de anteponerse a las adversidades le han convertido en un referente para varias generaciones y en uno de los grandes nombres del deporte español. Su trayectoria queda marcada por diez títulos mundiales, numerosas victorias y una rivalidad histórica durante muchos años y, sobre todo, una historia de superación que engrandece al máximo su trayectoria.

La noticia de su retirada ha llegado este viernes 27 de noviembre de una forma tan inesperada como especial sacudiendo así toda la escena del deporte. Y es que Márquez ha aprovechado el inicio de los primeros entrenamientos libres del GP de Valencia, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, para comunicar que este será su último fin de semana en la pista.

Desde el box de Ducati y ante cámaras, ha mostrado varios carteles escritos con los que ha agradecido el apoyo recibido durante su carrera. Una puesta en escena que ha terminado con un mensaje definitivo: “Esta será mi última carrera en MotoGP”. Después, ha cerrado la secuencia con un “Hemos hecho historia”, antes de lanzar un beso a cámara y recibir el apoyo de su equipo tras la despedida.

Un talento precoz que conquistó el Mundial desde muy joven

La trayectoria de Marc Márquez ha estado marcada por una precocidad extraordinaria. El piloto de Cervera comenzó a construir su leyenda en 2010, cuando conquistó el Mundial de 125cc. Dos años después, en 2012, volvió a proclamarse campeón, esta vez en Moto2, antes de dar el salto a la categoría reina.

Su llegada a MotoGP en 2013 fue histórica. En su primera temporada logró el título mundial y se convirtió en el piloto más joven en ganar el campeonato de la categoría. Lejos de conformarse, repitió éxito en 2014 y confirmó que estaba llamado a marcar una época.

Rivalidad histórica entre Márquez y Rossi / Imago

A esos dos primeros campeonatos en MotoGP sumó otros cuatro títulos consecutivos entre 2016 y 2019. Su dominio sobre la Honda le convirtió en el gran referente de la categoría y en uno de los pilotos más determinantes de todos los tiempos.

Una historia de superación inigualable

Cuando parecía que Márquez podía seguir ampliando su palmarés, una grave lesión en el brazo derecho sufrida en Jerez en 2020 cambió por completo el rumbo de su carrera. Comenzó entonces una etapa especialmente complicada, marcada por cuatro operaciones que le dificultó reincorporarse al nivel que le había llevado a dominar la competición.

El piloto tuvo que enfrentarse no solo al dolor y a las limitaciones físicas, sino también a la incertidumbre de no saber si volvería a competir al nivel que había demostrado durante sus mejores años. Su relación con Honda se fue deteriorando y llegó un momento en el que necesitó cambiar de rumbo para recuperar la ilusión.

En uno de los momentos más duros de ese proceso, su abuelo Ramón llegó a aconsejarle que dejara el motociclismo al verle sufrir tanto. Márquez, sin embargo, le pidió una última oportunidad y le prometió que aquella sería la última operación de su brazo.

En ese proceso de reconstrucción personal y deportiva encaja una de las reflexiones que han acompañado su historia: “Si te paran los pies, te salen alas”. Una frase que resume su manera de afrontar los obstáculos y su capacidad para encontrar nuevas fuerzas cuando las circunstancias parecían ponerse en su contra. Después de tocar fondo, Márquez tuvo que reforzar esas alas para volver a ser el que siempre había sido.

En 2024 dio el paso a Gresini y, posteriormente, se incorporó al equipo oficial de Ducati en 2025. El cambio terminó devolviéndole a lo más alto. Lejos de rendirse, se proclamó campeón del mundo en 2025 y repitió éxito en 2026, demostrando que todavía tenía capacidad para competir por los títulos después de superar una de las peores lesiones del deporte.

Último mundial ganado de Marc Márquez / Imago

Un legado que va más allá de los títulos

Con diez campeonatos mundiales, 106 victorias, 173 podios y 106 poles, Marc Márquez cierra una trayectoria difícil de igualar. Sus ocho títulos en MotoGP le permiten igualar a Giacomo Agostini y superar los siete de Valentino Rossi, reforzando su candidatura a ser considerado el mejor piloto de todos los tiempos.

Su regreso a lo más alto después de las graves lesiones demuestra su fortaleza y convierte su carrera en un ejemplo para las próximas generaciones. Márquez se marcha como una leyenda del motociclismo y con una huella que difícilmente podrá borrarse