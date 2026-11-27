Se queda a 10 milésimas de Bezzecchi y 'anuncia batalla' en el que será su última carrera en MotoGP

En medio del shock por el anuncio de la retirada de Marc Márquez de MotoGP, los pilotos salieron a pista para celebrar los primeros Libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana 2026, en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, y en él ya se aventuró lo que va a ser el fin de semana: una pelea entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi.

El piloto ilerdense, como si nada hubiera ocurrido, salió a pista y por momentos llegó a estar al frente de la FP1 y aunque al final se vio superado por Bezzecchi, lo hizo sólo por 10 milésimas, lo que delata la igualdad que hay entre ellos y la pelea que van a mantener en la última carrera del de Cervera en el Mundial.

Nadie en la categoría reina del motociclismo se había retirado como campeón del mundo. Sí lo había hecho John Surtees en 1960 y Nico Rosberg en 2016 en Fórmula 1. Otro hito deportivo que apuntar a la decisión de Marc Márquez, al que muchos señalan como el mejor de la historia.

Bezzecchi lucha por el subcameponato

Marco Bezzecchi, que se está jugando con Jorge Martín el subcampeonato del Mundial y marcar territorio en Aprilia ahora que llega Pecco Bagnaia, fue la primera referencia seria del fin de semana con un registro de 1:30.681, tras superar por esas diez milésimas de segundo por un 'pletórico' Marc Márquez. Nadie pudo superar a los dos grandes favoritos para hacerse con el triunfo en Cheste.

El italiano, que llega de ganar las dos últimas carreras y que quiere cerrar el año como el anterior, se ha encontrado con un Marc Márquez extramotivado por ganar también su última carrera. Cuando se preveía que sería un gran premio de transición, en el que no arriesgaría nada y se centraría ya en los test de cara al próximo año, se ha convertido en una despedida, que intentará que sea tan grandiosa como su anuncio.

Jorge Martín, como acostumbra, ha comenzado adaptándose poco a poco y con un tiempo discreto. En Cheste han sobresalido de inicio, también, las Gresini de Fermín Aldeguer y Álex Márquez, con lo que anuncian pelea para el Mundial de Constructores, que ahora mismo lidera Aprilia con sólo 9 puntos de ventaja sobre Ducati.

Clasificación FP 1 del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP 2026

1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:30.681

2. Marc Márquez (Ducati) +0.010

3. Raúl Fernández (Trackhouse) +0.112

4. Fermín Aldeguer (Gresini) +0.120

5. Álex Márquez (Gresini) +0.139

6. Pedro Acosta (KTM) +0.187

7. Johann Zarco (LCR) +0.329

8. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.347

9. Jorge Martín (Aprilia) +0.504

10. Ai Ogura (Trackhouse) +0.513

11. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.604

12. Pol Espargaró (Tech3) +0.606

13. Luca Marini (Honda) +0.626

14. Jack Miller (Pramac) +0.694

15. Augusto Fernández (Pramac) +0.790

16. Diogo Moreira (LCR) +0.852

17. Enea Bastianini (Tech3) +0.918

18. Joan Mir (Honda) +0.983

19. Brad Binder (KTM) +1.073

20. Iker Lecuona (Ducati) +1.183

21. Álex Rins (Yamaha) +1.440

22. Franco Morbidelli (VR46) +1.588