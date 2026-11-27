El entrenador del conjunto blanco no quiere oír hablar de fichajes en enero ni de las opciones de ganar la máxima competición continental. En su lugar, insiste en la fortaleza del grupo y deja un recado a Vinicius y a aquellos que se puedan molestar si juegan poco

Tras golear al PSV Eindhoven en la Champions (5-1) y firmar su décima victoria consecutiva, el Real Madrid retoma LaLiga en el Santiago Bernabéu, mañana a las 21:00 horas ante el Deportivo Alavés, con el objetivo de seguir metiendo presión al FC Barcelona. Pero la comparecencia de su técnico, José Mourinho, ante los medios fue aprovechada este viernes para abordar la posibilidad de reforzar la plantilla en enero.

Mourinho descarta fichar en enero: "No quiero nada"

Al respecto, sin embargo, el portugués se mostró tajante, descartando que se trata de una opción en estos momentos. "Esta es la fuerza de la plantilla, que no tiene un único jugador que yo pueda decir: 'No me gusta, vamos a abrir la puerta a enero'. Yo digo ya: no quiero a nadie, para entrar ni para salir. Puerta cerrada, en el 'saloon', 'Far West', cerrada por los dos lados. No quiero noticias de mercado porque no quiero nada", apuntó.

Lo que sí quiso el entrenador luso fue destacar la dificultad del encuentro contra el Alavés. "Me gusta mucho el trabajo que Quique está haciendo, lo que ha hecho es muy importante, lo que está haciendo este año, esa tranquilidad en la clasificación, con una identidad muy clara, nos espera otro partido... Otro partido en casa, tenemos la necesidad y el objetivo de ganarlo, lo de Champions por llegar a los 15 puntos, lo de LaLiga porque cada punto que no se gana son puntos que se pierden y pueden ser decisivos. Hay que intentar sacar los tres puntos", advirtió.

Las opciones del Real Madrid en la Champions: "Es muy pronto"

De hecho, Mourinho priorizó el encuentro de este sábado sobre la todavía remota posibilidad de pelear por ganar la Champions. "Me hace ilusión ganar al Alavés, me gusta mucho Quique, tengo mucho aprecio por él, pero me gustaría ganar mañana. La Champions, es muy pronto, no sabemos cómo van a llegar los equipos al momento clave, que es cuando inicia el 'knock out'. Lo único que quiero es no jugar 'play off', tenemos tanta acumulación de partidos, después con la Supercopa, más la Copa del Rey...", comenzó.

"Esa es mi única satisfacción, estamos cerca, tres o cuatro puntos y no lo jugamos, eso es lo importante. La Champions es una competición de detalles, mírate el detalle del Bayern Múnich, que pierde a Harry Kane, mira al PSG, que pierde a Kvaratskhelia y Doué, la acumulación de tarjetas, muchos factores que estamos muy lejos. Hay gente que dice que somos candidatos, luego está el súper ordenador de la IA... que es una mierda”, añadió sobre las predicciones que ven a su equipo entre los favoritos.

El reto de no tener que remontar tan a menudo: "Es un proceso"

Por otro lado, el preparador madridista también cargó con la responsabilidad de los encuentros en los que el equipo no ha empezado bien la primera mitad: "Responsabilidad mía, obviamente, pero hemos empezado algunos partidos muy bien, los hemos acabado en el primer tiempo, Santander, Valencia, Sevilla, Málaga, acabados en media hora. Y hemos empezado partidos muy bien, como Elche, y después casi perdemos los puntos al final. Es un proceso, esa perfección de empezar bien y terminar bien. He preguntado a un par de jugadores el porqué para intentar entender y poder ayudar, me han dicho: 'Si empezamos bien, te aburres en el banquillo sin hacer nada, si empezamos mal te creamos adrenalina, alegría, tienes que hacer alguna cosa'", bromeó.

Sin "problemas" con el vestuario, aunque "siempre encuentras caritas"

Por otro lado, Mourinho afirmó que, "hasta ahora", no ha tenido "ningún problema con el vestuario" y resaltó que "el objetivo colectivo" del equipo, supera las 'caritas' del "egoísmo natural" de los jugadores, negando que exista competencia entre el brasileño Vinicius y el marfileño Yan Diomande.

José Mourinho, en rueda de prensa. / Imago

"Caritas siempre encuentras, pero yo hasta ahora no he tenido ningún problema con el vestuario, de verdad. El problema puede llegar, pero si llega, será absorbido por el propio vestuario. Como los veo, no veo que el problema pueda llegarme a mí. Si me llega, estamos para ayudar, pero no creo. Obviamente que la gente quiere jugar, pero el objetivo colectivo va a superar las caritas del egoísmo natural que cada jugador de fútbol tiene", añadió.

El grupo por encima de todo y mensaje a Vinicius: "El problema es suyo, no mío"

En este sentido, incidió en que hombres como Vinicius y Diomande no son competencia: "Aquí no existe competencia, son cosas vuestras. Es una cosa que nos ha costado mucho construir, es de las cosas menos valoradas, pero de las más importantes de los últimos cinco meses, que este grupo funcione como grupo. Ahora que las cosas están a un nivel importante de estabilidad, parece que vuestra tentación es crear este tipo de situaciones. Si alguno de ellos mañana marca, es gol del Real Madrid, no interesa a nadie dentro del vestuario", resumió.

"Mbappé y Bellingham son la misma escala que todos los otros, si un día van al banquillo y no les gusta, no puedo hacer nada"

"La semana pasada, Vinicius tenía que marcharse, después era incompatible con Diomande, ahora ya no se tiene que marchar, ya es compatible con Diomande, tienen que jugar siempre los dos juntos... Veo que Vini ha mejorado, lo que es normal, pero la cosa más difícil es que el grupo te quiera, independiente de tu rendimiento. Esa ha sido la gran estructura de base de Vinicius cuando era machacado por vosotros, por los aficionados. Es un chico que quiere mucho a sus compañeros, al Real Madrid, quiere ayudar, y ya está en ese nivel en que nos ayuda", remarcó.

Por último, Mourinho también insistió en la diferencia de minutos entre Bellingham y Mbappé y el resto del equipo, destacando que, si alguien se siente en segundo plano, "el problema es suyo, no mío". "Mbappé y Bellingham son la misma escala que todos los otros, si un día van al banquillo y no les gusta, no puedo hacer nada. Hasta entre ellos son capaces de tener ese tipo de relación donde el ego será siempre secundario en relación a los objetivos", sentenció.