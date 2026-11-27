La selección española tiene en su mano encarrilar este domingo su presencia en el Mundial de baloncesto de Qatar 2027; si gana a Grecia, la deja casi eliminada

Del sufrimiento a poder dejar cerrado el pase para el Mundial este próximo domingo. La victoria de la selección española ante Montenegro y las derrotas de Grecia ante Georgia (88-92) y de Ucrania en Portugal (95-90) han devuelto el liderato del grupo al equipo de Chus Mateo y permitirán que ante Grecia, casi cierre el pase y, de paso, deje sin Mundial de Qatar 2027 a la selección que dirige Spanoulis y que tiene como estrella a Giannis Antetokounmpo.

El equipo español empezó muy irregular ante Montenegro, pero con el paso de los minutos mostró su clara superioridad y acabó ganando por 62-93. Con este resultado, combinado con los otros, España abre la clasificación de su grupo igualada a puntos con Ucrania y Georgia, los dos equipos con los que compartió la primera fase.

Por detrás, a un triunfo, Portugal, y cierran el grupo Grecia y Montenegro, con dos triunfos menos. Hay que tener en cuenta que se clasifican los tres primeros, por lo que una victoria ante Grecia en Santiago dejaría a los griegos casi sin opciones y a España, a falta de una victoria para que su clasificación sea matemática. Si tenemos en cuenta que el último partido de esta fase será en casa ante la selección montenegrina, ganar a Grecia sería prácticamente cerrar el pase.

Por otro ello, el seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, estaba muy satisfecho con el triunfo de los suyos en Podgorica, que corta una racha de tres derrotas, y valora positivamente la contundencia de la victoria de España.

Chus Mateo valora la reacción de España

"Hemos sido capaces de jugar como equipo. Hemos defendido aceptablemente bien, sobre todo a partir del segundo cuarto. Hemos sido capaces de ayudarnos, de estar juntos, de comunicarnos en defensa y, sobre todo, de asegurar el rebote, que para nosotros era muy importante", afirma el ex del Real Madrid, quien era consciente de la importancia de ganar para llegar con más tranquilidad al duelo ante los griegos.

Por otro lado, el seleccionador se refirió a la gestión de los minutos y al desgaste físico de sus jugadores. Aunque señaló que el principal objetivo era asegurar la victoria, destacó que las aportaciones de todos los integrantes de la plantilla facilitaron el reparto de esfuerzos. Una vez que el encuentro estuvo más controlado, el cuerpo técnico trató de evitar cargas innecesarias, teniendo en cuenta las exigencias del calendario y la importancia del próximo compromiso de esta ventana internacional.

Chus Mateo y el banquillo de España / @BaloncestoESP

"Hemos tenido suerte porque la prioridad era ganar el partido y a veces ganar el partido supone que hay jugadores que en un momento determinado tienen que hacer un esfuerzo mayor. Pero todos los jugadores han aportado y eso facilita mucho las cosas. Cualquiera que entraba en la cancha podía sumar de una manera o de otra. Y al fin y al cabo, con este trabajo coral, creo que se facilita que la gestión de minutos sea más favorable para ellos", sentencia el seleccionador español.

Juancho Hernangómez, feliz de volver a ganar

Por su parte, Juancho Hernangómez también destacó el rendimiento colectivo de España y calificó de muy serio el partido realizado ante Montenegro. El jugador consideró que el equipo demuestra su verdadero potencial cuando consigue dominar el rebote y mantener la coordinación tanto en ataque como en defensa.

"Cuando controlamos el rebote y jugamos juntos en ataque y en defensa somos un gran equipo. Hoy fue una gran victoria contra un equipo exigente, muy físico. Y ahora nos centramos en el siguiente, que es importante para nosotros", advierte el madrileño.