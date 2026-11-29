El madrileño terminó en la quinta posición del Gran Premio de la Comunidad Valenciana la cual le valió para ganar un título al que también aspiraba un Izan Guevara que no pudo pasar de la cuarta plaza que le fue insuficiente

Manu González se proclamó campeón del mundo de Moto2 después de terminar en la quinta posición del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Una carrera en la que el madrileño nunca tuvo el ritmo de los mejores y en la que tuvo que ver desde detrás como su gran rival en la lucha por el título, Izan Guevara, acabó en la cuarta plaza. Resultado que fue insuficiente para el balear ya que Manu González le ha ganado por 2,5 puntos: 297,5 por 295 puntos.

Hubo emoción hasta el final ya que Izan Guevara intentó en la última vuelta superar a Collin Veijer, que terminó tercero. De haberlo superado, el balear se hubiera proclamado campeón del mundo de Moto2. La carrera la ganó Senna Agius y segundo fue Álex Escrig.

Izan Guevara no pudo superar a Collin Veijer en la última vuelta y le dio el Mundial de Moto2 a Manu González

La carrera de Moto2 del Gran Premio de la Comunidad Valenciana comenzó muy accidentado ya que en la la curva 2 de la primera vuelta se fueron al suelo varios pilotos debido a dos incidentes que se produjeron de manera consecutiva. Se limpió la prueba y los pilotos se posicionaron de manera clara.

Álex Escrig﻿, Senna Agius e Izan Guevara, que se estaba jugando el Mundial de Moto2 con Manu González, se fueron por delante, mientras que el propio Manu González junto a Collin Veijer comenzaron la persecución. Así se completaron los primeros giros hasta que Izan Guevara dio muestras de flaqueza, descolgándose de Senna Agius y Álex Excrig que se jugaron la victoria.

Izan Guevara se quedó en la tercera posición de manera clara y fue perdiendo su ventaja con Collin Veijer y ﻿Manu González que a falta de cinco vueltas se echaron encima del balear que no terminaba de encontrar su ritmo. Con ese contexto, Izan Guevara, tercero, y Manu González, quinto, Izan Guevara era campeón del mundo de Moto2 por medio punto. De ese modo, Manu González necesitaba adelantar a Collin Veijer o, en su defecto, que el neerlandés superara a Izan Guevara.

Justo eso último es lo que sucedió. A falta de cuatro vueltas, Collin Veijer clavó los frenos en la curva uno y adelantó a Izan Guevara, relegándolo a la cuarta posición. Manu González se puso a rueda de su gran rival por el Mundial de Moto2, sin tomar riesgos, a la espera de que se completaran las vueltas que faltaban. De hecho, el madrileño se descolgó de Collin Veijer y de un Izan Guevara que arriesgó al máximo para ser campeón del mundo, ya que adelantar al neerlandés le valía.

No lo logró Izan Guevara, a pesar de que lo intentó en la última vuelta en varias ocasiones, pero no pudo porque tuvo ciertos problemas de estabilidad. Collin Veijer cruzó la línea de meta en la tercera plaza, Izan Guevara en la cuarta que no le valía para ser campeón, mientras que Manu González, justo detrás, entrando en la quinta posición se hizo con el Mundial de Moto2.

Por delante, Senna Agius consiguió la victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, mientras que Álex Escrig se tuvo que conformar con la segunda posición al no poder seguir el ritmo del australiano.