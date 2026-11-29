El técnico del Getafe reconoce que la plantilla es "consciente de la situación" y que deben revertirla, y para ello la primera prueba será el Espanyol de Eder Sarabia

José Bordalás, técnico del Getafe, ha pasado este mediodía por rueda de prensa para analizar cómo afrontan sus jugadores el duelo que cierra la decimocuarta jornada de LaLiga este lunes frente al Espanyol después de la derrota en Georgia en la UEFA Conference League.

"Bien, la verdad es que en la plantilla somos conscientes de la situación, no lo podemos obviar, situación delicada, no es la que nos gustaría, y responsabilizados, muy unidos, muy responsabilizados, conscientes de lo que tenemos en juego. Y la verdad es que los chicos, a pesar de que venimos de un viaje largo de Georgia, que ha habido poco tiempo, pero muy responsabilizados con el partido que tenemos mañana en Barcelona", ha explicado el técnico alicantino.

Qué Espanyol espera con Sarabia

"La verdad es que el Espanyol ha mejorado y ha sacado buenos resultados en los últimos partidos, se está mostrando un equipo, como bien comentas, consistente. Pero nosotros tenemos que conseguir esa solidez, ese equilibrio entre defensa y ataque, y hemos trabajado para hacer un buen partido. Sabemos que vamos a un escenario que no es sencillo, que no es fácil. Aparte del equipo, tiene una magnífica afición, va a haber un muy buen ambiente y el equipo está concienciado, está mentalizado, ha trabajado bien y tenemos confianza en que mañana haremos un buen partido".

Las bajas de Carvajal, Boselli y Djené

"La verdad es que las bajas siempre son un contratiempo, obviamente, también la de Djené, pero bueno, no tenemos que pensar en los que no están, sino en los jugadores que tenemos. Tenemos que tener confianza en ellos y afrontar el partido inmediato, que es el partido contra el Espanyol, y confianza máxima en que tenemos capacidad, ya lo hemos demostrado en algún partido en esta competición y tenemos que volver a recuperar esas señas de identidad que han caracterizado siempre al Getafe".

Fuera de casa: cero victorias, cero goles

"Se debe a que no hemos estado acertados y que ha habido partidos que hemos perdido sin merecerlo. Os recuerdo el partido en Pamplona contra Osasuna, que el equipo yo creo que mereció algo más, pero no es justificación ni mucho menos. Somos conscientes de que tenemos un déficit y que tenemos que dar un paso al frente todos y cambiar esa dinámica".

El objetivo del equipo

"El objetivo debe ser cambiar esa dinámica de resultados, darle esa consistencia al equipo que ha caracterizado durante las últimas temporadas y ser más competitivo y empezar a conseguir resultados. Está claro que el partido de mañana es un partido difícil porque, como decía el compañero, el Espanyol viene en buena dinámica, pero nosotros estamos muy concienciados en que necesitamos hacer un buen partido y empezar a cosechar buenos resultados"."Yo siempre estoy positivo, estoy bien, responsabilizado obviamente también y trabajando al máximo como siempre, intentando trasladar y transmitir al equipo confianza y personalidad".

Mensaje a la afición

"A la afición, obviamente, son conscientes de que la situación no es buena, que la dinámica no es buena, pero mandarles un mensaje de tranquilidad, que el equipo está unido, que está responsabilizado y que ahora mismo nuestro pensamiento es darle la vuelta y revertir la situación y conseguir lo que ha sido este equipo, esa solidez, esa fortaleza y competir al máximo para conseguir los resultados".