El Sevilla visita a Anoeta con la intención de dar un golpe en la mesa ante una Real Sociedad que, a día de hoy, es su rival directo

El Sevilla visita este domingo Anoeta para medirse contra la Real Sociedad en un encuentro trascendente en el que los nervionenses pueden dar un golpe en la mesa﻿.

En este sentido, un triunfo de los sevillistas en San Sebastián supondría confirmar sus aspiraciones de luchar por regresar al Viejo Continente tras varios cursos luchando por la permanencia. Las victorias de Racing y el Athletic le han relegado a la octava plaza, pero ganar hoy le devolvería al sexto puesto ﻿con los mismos puntos que los donostiarras, ahora tres por encima.

El Sevilla suma tres partidos sin ganar

Cabe recordar que el Sevilla acumula tres partidos sin ganar, con derrota ante el Getafe y empates con Alavés y Betis en casa, por lo que precisa retomar la senda triunfal para mantener la moral alta. Desde luego, el gol en el epílogo en el derbi supuso un golpe anímico importante ﻿de cara a este choque.

Lance del último Real Sociedad-Sevilla. / Imago

Enfrente tendrá una Real Sociedad que llega a este encuentro después de caer en la Europa League contra el Crystal Palace y también en la jornada anterior contra el Racing﻿. Y es que la fortaleza albiazul es en casa, donde ha sumado 13 puntos de 18 con cuatro victorias, un empate y una sola derrota.

El Sevilla, por su parte, lleva un balance muy parejo como visitantes, pues ha sumado el mismo número de triunfos, tablas y derrotas (dos), si bien la última salida, al Coliseum, dejó muy mal sabor de boca.

Real Sociedad-Sevilla: ¿A qué hora comienza el encuentro?

El choque que enfrenta a Real Sociedad y Sevilla, correspondiente a la jornada 14 del campeonato liguero, se disputará en el estadio de Anoeta este domingo 29 de noviembre de 2026, a partir de las 21:00 horas, coincidiendo con el escrutinio de las Elecciones Generales en España.

Real Sociedad-Sevilla ¿Dónde se puede ver por televisión este encuentro?

El choque podrá verse por plataforma de pago, más concretamente DAZN LaLiga, en los diales 55 en Movistar, y 113 para los clientes de Orange. Como siempre, resulta posible visualizar este duelo en diferentes dispositivos (Smart TV, móviles y tabletas) a través de las respectivas aplicaciones.

Real Sociedad-Sevilla: ¿Cómo seguir online este partido?

Más allá de visualizarlo por televisión, ESTADIO Deportivo ofrece la opción a través de www.estadiodeportivo.com de seguir este encuentro entre donostiarras y nervionenses en un pormenorizado minuto a minuto con todo lo que acontezca en Anoeta. Concluido el choque, la cobertura proseguirá con la crónica, las notas de los futbolistas del Sevilla y las declaraciones de los principales protagonistas y los dos técnicos.